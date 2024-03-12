Bit Brother Limited تخطط للاستئناف على قرار الشطب الصادر من لجنة الاستماع في بورصة Nasdaq

تشانغشا، الصين، 12 مارس 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت Bit Brother Limited ("Bit Brother"، أو "نحن"، أو "الشركة")، (OTC Pink: BETSF)، اليوم عزمها الاستئناف على قرار الشطب الأخير الصادر من لجنة الاستماع في سوق Nasdaq Stock Market للأوراق المالية ("Nasdaq").

لقد تلقينا مؤخرًا مراسلات من المساهمين من كل أنحاء العالم الذين يرون أن أنشطة الأعمال المالية الأخيرة لـ BETSF لم تضر بمصالحهم. وسوف نتقدم بطلب الاستئناف بدعم منهم.

ونظرًا إلى أن سوق العملات الرقمية يشهد اتجاهًا صعوديًا، يستمر تركيز BETSF على عمليات العملات الرقمية لدينا، ويتوقع المساهمون بفارغ الصبر نمو الشركة في هذا السوق المزدهر. وبمواكبة هذه اللحظة المواتية في سوق العملات الرقمية على وجه التحديد، ينبغي اعتبار قرار Nasdaq بشطب BETSF مصدر ضرر لمصالح المساهمين. يعد توقيت قرار هذه اللجنة سيئًا بشكل خاص حيث يتوقع المساهمون عوائد كبيرة من عمليات الشركة في قطاع العملات الرقمية.

لقد قيل لنا على منصة التواصل الاجتماعي أنه منذ تعليق تداول أسهمنا العادية من الفئة "أ" في بورصة Nasdaq منذ 7 مارس، لم يتمكن العديد من المساهمين لدينا من التداول خارج البورصة. وأخبرونا أنهم لا يستطيعون إلا بيع الأسهم وتكبدوا خسارة فادحة عندما انخفض سعر السهم بشكل حاد.

ونعتزم تقديم استئنافنا إلى Nasdaq في موعد أقصاه 20 مارس 2024. وخلال هذه العملية، ندعو كل المساهمين الذين يشاركوننا مخاوفنا للتكاتف معنا، وتُرجى من المساهمين مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني لإبداء آرائهم القيمة على [email protected] .

معلومات عن Bit Brother Limited

Bit Brother Ltd هي شركة متعددة الأوجه تُجري عمليات تشمل إدارة الأعمال في الصين ومشاريع البلوكتشين والعملات الرقمية في الولايات المتحدة. وضمن نطاق الولاية القضائية للولايات المتحدة، تقوم الشركة بإدارة ودمج مرافق تعدين العملات الرقمية بشكل استراتيجي. وبفضل فريق لامع من المتخصصين، نجحت الشركة في توسيع مشروعين للتعدين وهي ملتزمة بتحقيق المزيد من النمو. لمزيد من المعلومات، تُرجى زيارة: www.bitbrother.com.

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