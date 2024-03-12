Компания Bit Brother Limited намерена обжаловать решение об исключении из списка Nasdaq

ЧАНША, Китай, 12 марта 2024 г. /PRNewswire/ -- Компания Bit Brother Limited (далее: «Bit Brother», «Мы» или «Компания») (OTC Pink: BETSF), сегодня объявила о своем намерении обжаловать недавнее решение о ее исключении из биржевого списка, принятое Комиссией по слушаниям Фондовой биржи Nasdaq («Nasdaq»).

Недавно мы получили письма от акционеров компании со всего мира, в которых утверждалось, что финансовая деятельность BETSF за последний период не нанесла ущерба их интересам. Именно их поддержка укрепляет наше решение о подаче апелляции.

Поскольку криптовалютный рынок переживает «бычий тренд», в фокусе внимания BETSF по-прежнему остаются наши операции с цифровой валютой, и акционеры с нетерпением ожидают роста компании в условиях процветающего рынка. Именно в этот благоприятный для криптовалютного рынка момент решение Nasdaq об исключении BETSF из биржевого списка следует рассматривать как наносящее ущерб интересам акционеров. Время принятия этого решения Комиссией особенно неудачно, поскольку акционеры ожидают значительной прибыли от деятельности компании в криптовалютном секторе.

В социальных сетях нам сообщили, что с 7 марта торговля нашими обыкновенными акциями класса А на Nasdaq была приостановлена, из-за чего многие из наших акционеров потеряли возможность торговать на внебиржевом рынке. Они сообщили нам, что могут только продавать акции и понесли огромные убытки, когда цена акций резко упала.

Мы намерены подать апелляцию в Nasdaq не позднее 20 марта 2024 года. В ходе этого процесса мы искренне просим всех акционеров, которые разделяют нашу озабоченность, поддержать нас, поделившись с нами своим ценным мнением по адресу [email protected].

О компании Bit Brother Limited

Bit Brother Ltd. — многопрофильная корпорация, деятельность которой охватывает управление бизнесом в Китае и проекты в области блокчейна и криптовалют в США. В пределах юрисдикции США компания осуществляет стратегическое управление и интеграцию предприятий по майнингу криптовалюты. Благодаря преданной своему делу команде специалистов компания успешно расширила два майнинговых предприятия и стремится к дальнейшему росту. Дополнительную информацию см. на веб-сайте: www.bitbrother.com.

Отказ от ответственности за заявления прогнозного характера

Настоящий пресс-релиз содержит определенные утверждения, которые могут включать «заявления прогнозного характера». Все включенные в настоящий документ утверждения, кроме тех, что касаются свершившихся фактов, являются «заявлениями прогнозного характера». Эти заявления прогнозного характера часто можно распознать по использованию прогнозной терминологии, в том числе таких слов, как «считает», «ожидает» и др., связанных с известными и неизвестными рисками и неопределенностями. Хотя Компания считает, что ожидания, отраженные в этих заявлениях прогнозного характера, являются обоснованными, они включают элемент допущения, риска и неопределенности и могут оказаться ошибочными. Не следует чрезмерно полагаться на эти заявления прогнозного характера, которые актуальны только на дату выхода настоящего пресс-релиза. Фактические результаты деятельности Компании могут существенно отличаться от ожидаемых в этих заявлениях прогнозного характера в результате действия различных факторов, включая факторы риска, рассматриваемые в периодических отчетах Компании, которые подаются в Комиссию по ценным бумагам и биржам и доступны на веб-сайте SEC (http://www.sec.gov). Все заявления прогнозного характера, сделанные Компанией или лицами, действующими от ее имени, в полной мере подпадают под действие этих факторов риска. За исключением случаев, предусмотренных применимым законодательством о ценных бумагах, Компания не берет на себя обязательств по обновлению этих заявлений прогнозного характера.