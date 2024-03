Spółka Bit Brother Limited zamierza odwołać się od decyzji o usunięciu jej z giełdy Nasdaq

CHANGSHA, Chiny, 12 marca 2024 r. /PRNewswire/ -- Spółka Bit Brother Limited (w dalszej części "Bit Brother, " "my" lub "Spółka") (OTC Pink: BETSF), poinformowała dzisiaj, że zamierza odwołać się od decyzji o usunięciu jej z giełdy papierów wartościowych Nasdaq Stock Market („Nasdaq").

W ostatnim czasie otrzymujemy korespondencję od naszych akcjonariuszy z całego świata, w której zaznaczają oni, że prowadzona przez BETSF działalność finansowa nie szkodzi ich interesom. To właśnie ich wsparcie skłoniło nas do odwołania się od decyzji podjętej przez komisję ds. standardów kwalifikacyjnych giełdy Nasdaq.

W kontekście hossy aktualnie panującej na rynku kryptowalutowym BETSF skupia się na działalności w obszarze walut cyfrowych, a jej akcjonariusze liczą na wzrost spółki w tych sprzyjających warunkach. Biorąc pod uwagę tak korzystną sytuację na rynku kryptowalut, należy uznać, że decyzja Nasdaq o usunięciu z giełdy spółki BETSF działa na szkodę interesów jej akcjonariuszy. Komisja zdecydowała się na taki krok w szczególnie niefortunnym momencie, gdy przed posiadaczami naszych akcji pojawiają się perspektywy istotnych zysków.

Z mediów społecznościowych dowiedzieliśmy się, że z powodu zawieszenia obrotu naszymi akcjami zwykłymi klasy A na Nasdaq wielu naszych akcjonariuszy nie miało możliwości uczestnictwa w handlu na rynku pozagiełdowym. Ich pole manewru ograniczone zostało do sprzedaży akcji, a wskutek gwałtownego spadku ich cen ponieśli ogromne straty.

Odwołanie do Nasdaq zamierzamy złożyć najpóźniej do dnia 20 marca 2024 r. Zapraszamy wszystkich akcjonariuszy, którzy podzielają nasze obawy, do wsparcia nas w procedurze odwoławczej swoimi cennymi opiniami, które możne przesyłać na adres [email protected].

Bit Brother Limited

Bit Brother Ltd to spółka prowadząca działalność na różnych polach, obejmujących zarządzanie biznesem w Chinach oraz przedsięwzięcia związane z technologią blockchain i kryptowalutami w Stanach Zjednoczonych. W obrębie jurysdykcji Stanów Zjednoczonych firma strategicznie zarządza i integruje kopalnie kryptowalut. Dzięki specjalnemu zespołowi specjalistów prowadzi ona obecnie dwie farmy wydobywcze w Stanach Zjednoczonych i jest zaangażowana w dalszy rozwój działalności w zakresie technologii blockchain i kryptowalut. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.bitbrother.com.

Wypowiedzi prognozujące

Niniejsza informacja prasowa zawiera stwierdzenia, które mogą obejmować „wypowiedzi prognozujące", czyli wszystkie wypowiedzi nie odnoszące się do danych historycznych. Charakteryzują się one użyciem odniesień do przyszłości, w tym takich wyrażeń jak: „uważa", „oczekuje" lub im podobnych, obejmujących znane i nieznane czynniki ryzyka i niepewności. W ocenie spółki oczekiwania wyrażone w wypowiedziach prognozujących są uzasadnione, jednak należy mieć na uwadze, że opierają się one pewnych założeniach, a także obarczone są ryzykiem i niepewnością, przez co mogą okazać się błędne. Nie należy nadmiernie polegać na wypowiedziach prognozujących, ich aktualność ogranicza się bowiem do dnia publikacji niniejszej informacji prasowej. Z uwagi na różne czynniki rzeczywiste wyniki firmy mogą w znacznym stopniu odbiegać od tych przewidywanych w wypowiedziach prognozujących. Obejmują one między innymi czynniki ryzyka i niepewności opisane przez BETS w dokumentach składanych do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd („SEC") i dostępnych na jej stronie internetowej (http://www.sec.gov). Należy zaznaczyć, że tego typu czynnikami ryzyka obarczone są wszystkie wypowiedzi prognozujące Spółki lub osób działających w jej imieniu. Spółka nie ma obowiązku ich aktualizowania z wyjątkiem sytuacji, gdy wymagają tego przepisy prawa regulujące obrót papierami wartościowymi.