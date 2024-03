Bit Brother Limited prévoit de faire appel de la décision de radiation de la cote prise par le comité d'audition du Nasdaq

CHANGSHA, Chine, 12 mars 2024 /PRNewswire/ -- Bit Brother Limited (« Bit Brother », « nous » ou la « société ») (OTC Pink: BETSF), a annoncé aujourd'hui son intention de faire appel de la récente décision de radiation de la cote rendue par le comité d'audition du Nasdaq Stock Market (« Nasdaq »).

Nous avons récemment reçu des courriers d'actionnaires du monde entier qui nous ont indiqué croire que les récentes activités de financement de BETSF n'ont pas porté atteinte à leurs intérêts. C'est avec leur soutien que nous soumettrons notre appel.

Alors que le marché des cryptomonnaies connaît une tendance haussière, BETSF reste concentrée sur ses activités dans le domaine des monnaies numériques, et les actionnaires attendent avec impatience la croissance de la société sur ce marché florissant. C'est précisément à ce moment opportun du marché des cryptomonnaies que la décision du Nasdaq de retirer BETSF de la cote devrait être considérée comme préjudiciable aux intérêts des actionnaires. Le moment choisi pour la décision de ce groupe est particulièrement malheureux, car les actionnaires s'attendent à des rendements importants des opérations de la société dans le secteur des cryptomonnaies.

Nous avons appris sur la plateforme de réseaux sociaux que depuis la suspension de la négociation de nos actions ordinaires de classe A sur le Nasdaq depuis le 7 mars, beaucoup de nos actionnaires ne pouvaient pas faire de transactions de gré à gré. Ils nous ont dit qu'ils ne pouvaient que vendre des actions et qu'ils ont subi une perte énorme lorsque le prix de l'action a chuté brusquement.

Nous avons l'intention de déposer notre recours auprès du Nasdaq au plus tard le 20 mars 2024. Au cours de ce processus, nous invitons sincèrement tous les actionnaires qui partagent nos préoccupations à se tenir à nos côtés, les actionnaires sont invités à nous faire part de leur précieuse opinion par e-mail à l'adresse [email protected].

À propos de Bit Brother Limited

Bit Brother Ltd est une société polyvalente dont les activités couvrent la gestion d'entreprise en Chine et le développement d'entreprises de blockchain et de cryptomonnaies aux États-Unis. L'entreprise gère et intègre stratégiquement des installations d'extraction de cryptomonnaies sur le territoire américain. Avec une équipe de spécialistes dévoués, la société a développé avec succès deux entreprises minières et s'est engagée à poursuivre sa croissance. Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.bitbrother.com.

Déclarations prospectives et clause de non-responsabilité

Ce communiqué de presse contient certaines déclarations qui peuvent inclure des « déclarations prospectives. » Toutes les déclarations autres que les déclarations de faits historiques contenues dans le présent document sont des « déclarations prospectives ». Ces déclarations prospectives sont souvent identifiées par l'utilisation de termes prospectifs, tels que « croit », « s'attend », ou par l'utilisation d'expressions semblables, qui impliquent des risques et des incertitudes connus et inconnus. Bien que la Société estime que les attentes reflétées dans ces déclarations prospectives sont raisonnables, elles comportent des hypothèses, des risques et des incertitudes, et ces attentes peuvent s'avérer erronées. Vous êtes invité à ne pas vous fier indûment à ces déclarations prospectives, qui ne sont valables qu'à la date du présent communiqué de presse. Les résultats réels de la société pourraient différer sensiblement de ceux prévus dans ces déclarations prospectives en raison de divers facteurs, y compris les facteurs de risque dont il est question dans les rapports périodiques de la société qui sont déposés auprès de la Securities and Exchange Commission et disponibles sur son site Web (http://www.sec.gov). Toutes les déclarations prospectives attribuables à la société ou aux personnes agissant en son nom sont expressément qualifiées dans leur intégralité par ces facteurs de risque. Outre ce qui est exigé par les lois applicables sur les valeurs mobilières, la société ne s'engage pas à mettre à jour ces déclarations prospectives.