BLUETTI تستعرض حلول الطاقة النظيفة ذات السيناريو الكاملة في معرض كانتون 2026

غوانغتشو ، الصين ، 23 أبريل 2026 /PRNewswire/ -- في الدورة رقم 139 من "معرض كانتون"، استعرضت "بلويتي" (BLUETTI)، وهي شركة رائدة عالمية في مجال الطاقة النظيفة ، حلولها المتكاملة للطاقة ، بما في ذلك نظام تخزين الطاقة ES125 للاستخدام التجاري والصناعي، وتشكيلة Premium من محطات الطاقة المحمولة ، بالإضافة إلى نموذج PAYGO الخاص بها ، لتوسيع نطاق الحصول على الكهرباء في الأسواق الناشئة.

حلول تخزين الطاقة للاستخدام التجاري والصناعي من BLUETTI قدمت طاقة موثوقة للتطبيقات الصناعية

BLUETTI ES125 C&I Energy Storage System

تشمل حلول تخزين الطاقة للاستخدام التجاري والصناعي من "بلويتي" أنظمة التبريد بالهواء والتبريد السائل المصممة لتطبيقات صناعية متنوعة.

يعد ES125 نظامًا مدمجًا بالكامل لتخزين الطاقة للاستخدام التجاري والصناعي يعالج عدم استقرار الشبكة والاعتماد على الديزل في الأسواق الناشئة المحدودة الطاقة. بتقديم إنتاج طاقة يبلغ 125 كيلوواط وبقدرة 257 كيلوواط/ساعة (يمكن توسيعها إلى 2،057 كيلوواط في الساعة) ، فإنه يدعم المباني التجارية، والمصانع، ومواقع الاتصالات، والبنية التحتية خارج الشبكة. تم بناؤه باستخدام بطاريات فوسفات الحديد الليثيوم (LiFePO₄) وتكنولوجيا التبريد السائل المتقدمة ، مما يضمن أداءً مستقراً في البيئات القاسية التي تتراوح بين 25 درجة مئوية إلى 55 درجة مئوية ، مما يتيح النشر السريع والاستخدام المرن على الشبكة ، وخارج الشبكة ، والاستخدام الهجين.

محطات الطاقة المحمولة المتميزة من BLUETTI تتيح الطاقة المرنة أثناء التنقل عبر سيناريوهات متنوعة

توفر تشكيلة (Premium 30 V2) و(Premium 100 V2) و(Premium 200 V2) من "بلويتي"، المصممة للاستعداد للانقطاع وأنماط الحياة المتنقلة ، ما يصل إلى 2 كيلوواط/ساعة من الطاقة الاحتياطية الموثوقة في تصميمات مدمجة ومحمولة. مع إنتاج يتراوح من 600 واط إلى 2،700 واط ، فإنها تدعم التطبيقات بما في ذلك النظام الاحتياطي المنزلي، والتخييم، والعمل عن بُعد، وتنظيم الفعاليات في الهواء الطلق. تتميز هذه السلسلة بمنافذ إخراج متعددة ، وتبديل أوتوماتيكي أقل من 10 ملي ثانية ، وتوافق الشحن الشمسي ، وتقدم بديلاً نظيفًا وهادئًا للمولدات التقليدية التي تعمل بالوقود.

نموذج PAYGO: فتح الآفاق لمبيعات أسرع وتبنّي أوسع نطاقًا للطاقة الشمسية

لتسريع توسيع سوق خارج الشبكة ، قدمت "بلويتي" برنامجها PAYGO ، والذي يدمج منصة BLUETTI GO مع محفظة طاقة متعددة المستويات.

يتيح نموذج PAYGO للمستخدمين الوصول إلى الطاقة الشمسية من خلال الدفعات بالتقسيط ، مع تزويد الشركاء بالأدوات الرقمية لإدارة المبيعات ، ومراقبة الائتمان ، والمخزون ، وتتبع السداد ، وتحسين الكفاءة وتسريع توسيع السوق في المناطق الناشئة. بالنسبة للأسر الأفريقية ، فإنه يوفر مسارًا من الإضاءة الأساسية والوصول إلى الإنترنت إلى حلول الطاقة المنزلية الكاملة ، وتوسيع نطاق الوصول إلى الكهرباء الموثوقة.

نبذة عن BLUETTI

تأسست "بلويتي" في عام 2013 ، وهي ملتزمة بمستقبل مستدام من خلال توفير حلول تخزين الطاقة النظيفة المتطورة للاستخدام السكني والتجاري والصناعي. من خلال مبادرات مثل برنامج LAAF (توفير الإضاءة لأسرة أفريقية) ، تهدف "بلويتي" إلى توفير الكهرباء لمليون عائلة أفريقية خارج الشبكة بالطاقة الشمسية المجانية. مدفوعةً بالابتكار واحتياجات العالم الحقيقي ، حازت "بلويتي" ثقة أكثر من 3.5 مليون مستخدم في جميع أنحاء العالم. يمكن التعرف على المزيد من المعلومات على موقع الويب: /https://bluetti-ess.com

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2961785/BLUETTI_ES125_C_I_Energy_Storage_System.jpg