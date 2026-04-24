BLUETTI présente ses solutions complètes d'énergie propre à la Foire de Canton 2026

GUANGZHOU, Chine, 24 avril 2026 /PRNewswire/ -- Lors de la 139e Foire de Canton, BLUETTI, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions d'énergie propre, a présenté ses solutions énergétiques intégrées, notamment le système de stockage d'énergie commercial et industriel ES125, les stations d'énergie portables Premium ainsi que son modèle PAYGO, afin d'élargir l'accès à l'électricité sur les marchés émergents.

Les solutions de stockage d'énergie C&I de BLUETTI fournissent une alimentation fiable et continue pour les applications industrielles

BLUETTI ES125 C&I Energy Storage System

Les solutions de stockage d'énergie C&I de BLUETTI intègrent des systèmes de refroidissement par air et par liquide, conçus pour répondre aux exigences variées des environnements industriels.

L'ES125 est un système de stockage d'énergie C&I entièrement intégré, conçu pour les marchés émergents confrontés à l'instabilité des réseaux électriques et à une forte dépendance au diesel, dans un contexte de contraintes d'accès à l'énergie. Offrant une puissance de 125 kW et une capacité de 257 kWh, extensible jusqu'à 2 057 kWh, il convient aux bâtiments commerciaux, aux sites industriels, aux infrastructures de télécommunications ainsi qu'aux installations hors réseau.

Équipé de batteries LiFePO₄ et d'un système avancé de refroidissement liquide, il garantit des performances stables même dans des conditions extrêmes, allant de –25 °C à 55 °C. Sa conception permet un déploiement rapide ainsi qu'une exploitation flexible en mode raccordé au réseau, hors réseau ou hybride.

Les stations d'énergie portables Premium de BLUETTI offrent une alimentation flexible et mobile pour de multiples usages

Conçues pour la préparation aux pannes et les modes de vie mobiles, les Premium 30 V2, Premium 100 V2 et Premium 200 V2 de BLUETTI fournissent jusqu'à 2 kWh d'énergie de secours fiable dans des formats compacts et portables. Avec une puissance allant de 600 W à 2 700 W, elles sont destinées à des usages tels que l'alimentation de secours à domicile, le camping, le télétravail et les événements en plein air. Grâce à plusieurs ports de sortie, à une commutation automatique inférieure à 10 ms et à la compatibilité avec la recharge solaire, la série offre une alternative propre et silencieuse aux groupes électrogènes traditionnels à carburant.

Modèle PAYGO : accélérer les ventes et élargir l'adoption de l'énergie solaire

Pour accélérer l'expansion du marché hors réseau, BLUETTI a lancé son programme PAYGO, qui intègre la plateforme BLUETTI GO à un portefeuille de solutions énergétiques à plusieurs niveaux.

Le modèle PAYGO permet aux utilisateurs d'accéder à l'énergie solaire grâce à des paiements échelonnés, tout en fournissant aux partenaires des outils numériques pour la gestion des ventes, le contrôle du crédit, la gestion des stocks et le suivi des remboursements. Il améliore ainsi l'efficacité opérationnelle et accélère l'expansion du marché dans les régions émergentes. Pour les ménages africains, ce modèle permet de passer d'un éclairage de base et d'un accès à Internet à des solutions énergétiques domestiques complètes, élargissant ainsi l'accès à une électricité fiable.

À propos de BLUETTI

Fondée en 2013, BLUETTI s'engage en faveur d'un avenir durable en fournissant des solutions avancées de stockage d'énergie propre pour les usages résidentiels, commerciaux et industriels. Grâce à des initiatives telles que le programme LAAF, Lighting An African Family, BLUETTI ambitionne de fournir gratuitement de l'énergie solaire à un million de familles africaines non raccordées au réseau. Portée par l'innovation et les besoins concrets des utilisateurs, BLUETTI a gagné la confiance de plus de 3,5 millions d'utilisateurs dans le monde. Pour en savoir plus, veuillez consulter : https://bluetti-ess.com/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2961785/BLUETTI_ES125_C_I_Energy_Storage_System.jpg