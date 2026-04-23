BLUETTI presentó soluciones de energía limpia para múltiples escenarios en la Feria de Cantón 2026

GUANGZHOU, China, 23 de abril de 2026 /PRNewswire/ – En la 139.ª Feria de Cantón, BLUETTI, proveedor líder mundial de energía limpia, mostró sus soluciones energéticas integradas, incluido el sistema de almacenamiento de energía comercial e industrial (C&I) ES125, las estaciones de energía portátiles Premium y su modelo PAYGO, para ampliar el acceso a la electricidad en los mercados emergentes.

Las soluciones de almacenamiento de energía C&I de BLUETTI proporcionan energía confiable para aplicaciones industriales

Sistema de almacenamiento de energía BLUETTI ES125 C&I

Las soluciones de almacenamiento de energía C&I de BLUETTI incluyen sistemas de refrigeración por aire y por líquido, diseñados para diversas aplicaciones industriales.

El ES125 es un sistema de almacenamiento de energía C&I totalmente integrado que aborda la inestabilidad de la red y la dependencia del diésel en los mercados emergentes con limitaciones energéticas. Con una potencia de salida de 125 kW y una capacidad de 257 kWh (ampliable a 2 057 kWh), es compatible con edificios comerciales, fábricas, sitios de telecomunicaciones e infraestructuras fuera de la red. Construido con baterías LiFePO₄ y tecnología avanzada de refrigeración líquida, garantiza un rendimiento estable en entornos extremos que van desde -25 °C hasta 55 °C, lo que permite una implementación rápida y un uso flexible en red, fuera de la red e híbrido.

Las estaciones de energía portátiles Premium de BLUETTI permiten una alimentación flexible y sobre la marcha en diversos escenarios

Diseñados para la preparación ante interrupciones y los estilos de vida móviles, los modelos Premium 30 V2, Premium 100 V2 y Premium 200 V2 de BLUETTI ofrecen hasta 2 kWh de capacidad de respaldo confiable en diseños compactos y portátiles. Con una potencia que oscila entre 600 W y 2700 W, admiten aplicaciones que incluyen respaldo doméstico, camping, trabajo remoto y eventos al aire libre. Con múltiples puertos de salida, conmutación automática de menos de 10 ms y compatibilidad de carga solar, la serie ofrece una alternativa limpia y silenciosa a los generadores tradicionales que funcionan con combustible.

Modelo PAYGO: desbloqueo de ventas más rápido y adopción solar más amplia

Para acelerar la expansión del mercado fuera de la red, BLUETTI introdujo su programa PAYGO, integrando la plataforma BLUETTI GO con una cartera de energía escalonada.

El modelo de pago por uso permite a los usuarios acceder a la energía solar a través de pagos a plazos, al tiempo que proporciona a los socios herramientas digitales para la gestión de ventas, control de crédito, inventario y seguimiento de pagos, mejorando la eficiencia y acelerando la expansión del mercado en las regiones emergentes. Para los hogares africanos, proporciona un camino desde la iluminación básica y el acceso a Internet hasta soluciones de energía para el hogar, ampliando el acceso a una electricidad confiable.

Acerca de BLUETTI

Fundada en 2013, BLUETTI está comprometida con un futuro sostenible al proporcionar soluciones de almacenamiento de energía limpia de vanguardia para uso residencial, comercial e industrial. A través de iniciativas como el programa LAAF (Lighting An African Family), BLUETTI tiene como objetivo alimentar a 1 millón de familias africanas fuera de la red con energía solar gratuita. Impulsada por la innovación y las necesidades del mundo real, más de 3,5 millones de usuarios de todo el mundo confían en BLUETTI.

Más información: https://bluetti-ess.com/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2961871/BLUETTI_ES125_C_I_Energy_Storage_System.jpg

FUENTE BLUETTI POWER INC