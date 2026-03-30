BLUETTI تطلق نظام تخزين الطاقة للاستخدامات التجارية والصناعية ES125 في أفريقيا في معرض Solar & Storage Live Africa 2026

جوهانسبرج ، 30 مارس 2026 /PRNewswire/ -- تقدم شركة "بلويتي" (BLUETTI)، المزود العالمي الرائد لحلول الطاقة النظيفة ، نظام تخزين الطاقة للاستخدامات التجارية والصناعية ES125 في معرض (Solar & Storage Live Africa) لحلول الطاقة الشمسية والتخزين في أفريقيا، وهو أكبر معرض للطاقة المتجددة في أفريقيا. يوفر نظام تخزين الطاقة ES125، الذي تم تصميمه لمشهد الطاقة سريع التطور في أفريقيا ، حلاً ذكيًا وقابلاً للتطوير للطاقة للشركات الأفريقية ، ويوفر كهرباء موثوقة وفعالة من حيث التكلفة لضمان عمليات دون انقطاع.

دعم تحوّل الطاقة للاستخدامات التجارية والصناعية في إفريقيا

Mining C&I Energy Storage Solution

تواجه القطاعات التجارية والصناعية في أفريقيا تحديًا حاسمًا في مجال الطاقة؛ وهو ارتفاع الطلب على الكهرباء إلى جانب شبكة غير مستقرة. أدى انقطاع التيار الكهربائي ، وتخفيف الأحمال، والاعتماد على توليد الديزل باهظ التكلفة إلى حاجة ملحة لحلول الطاقة الشمسية المستقلة والمستدامة. يعالج ES125 هذه الحاجة مباشرةً ، مما يتيح للشركات تحقيق الاستقرار في إمدادات الطاقة ، وخفض نفقات الطاقة ، والتحول من النظام الاحتياطي كثيف الاستهلاك للديزل إلى بدائل أنظف وأكثر كفاءة.

BLUETTI ES125 - نظام تخزين الطاقة بالتبريد السائل

يعد ES125 خزانة لتخزين الطاقة للاستخدامات التجارية والصناعية متكاملة بالكامل، والتي تجمع بين البطارية، و نظام تحويل الطاقة، و مفتاح التبديل الثابت، و نظام إدارة البطارية، و نظام إدارة الطاقة، كلها في منظومة واحدة لتركيب بسيط ونشر سريع. مع إنتاج 125 كيلوواط وقدرة 257 كيلوواط/ساعة ، يمكن للنظام التوسع إلى 2057 كيلوواط/ساعة ، وهو مثالي للمستشفيات والمصانع والمباني المكتبية.

تم تصميم ES125 باستخدام بطاريات فوسفات الحديد الليثيوم (LiFePO₄) المتينة ويأتي في غلاف بتصنيف حماية IP67 ، مما يضمن أداءً سلسًا في جميع الأحوال الجوية عند درجات حرارة تتراوح بين 25 °مئوية و 60 °مئوية. ويحتفظ نظام تبريده السائل المتقدم بالتحكم الدقيق في درجة الحرارة إلى جانب نظام إخماد الحرائق القائم على الرذاذ لزيادة السلامة. يكتشف نظام إدارة الطاقة و نظام إدارة البطارية المدعومين بالذكاء الاصطناعي المشكلات في وقت مبكر ويستجيبان تلقائيًا.

إعداد مرن لتطبيقات الواسعة

يوفر نظام ES125، المناسب للتكوينات المتصلة بالشبكة؛ والمنفصلة عن الشبكة؛ والهجينة ، إمدادات طاقة غير منقطعة للعقارات الريفية ، والفنادق النائية ، والمتنزهات الصناعية ، والقواعد الزراعية.

طاقة احتياطية: محافظة على تشغيل الأحمال الأساسية أثناء انقطاع الشبكة.

استبدال الديزل: خفض استهلاك الوقود والانبعاثات والضوضاء.

تكامل هجين: تنسيق عمليات الطاقة الشمسية والتخزين والشبكة والديزل لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة.

شبكات دقيقة في البيئات القاسية: تثبيت وتشغيل وصيانة بسهولة في المناطق الحارة والمغبّرة والرطبة.

خبرة مثبتة ودعم محلي

يستند نظام ES125 إلى سجل أعمال "بلويتي" الممتد لعقود من الابتكار والموثوقية. بفضل دعم مساحات تصنيع تبلغ 600،000 متر مربع ، وفرق الأبحاث والتطوير المخصصة ، ونهج العملاء أولاً ، تحظى منتجات "بلويتي" للطاقة بالتقدير والاعتراف في أكثر من 120 دولة. الآن ، مع الشركات التابعة المحلية والدعم الفني الذي يمتد عبر شرق وغرب وجنوب أفريقيا ، تواصل "بلويتي" تمكين الشركات الأفريقية لتحقيق استقلالية الطاقة مع نظام تخزين للطاقة نظيف وجاهز للمستقبل.

BLUETTI بانتظاركم في معرض Solar & Storage Live Africa

رقم الكشك: H5-H27

التاريخ: 25-27 مارس 2026

المكان: مركز مؤتمرات Gallagher Convention Centre ، جوهانسبرغ

نبذة عن BLUETTI

تأسست "بلويتي" في عام 2013 ، وهي ملتزمة بمستقبل مستدام من خلال توفير حلول تخزين الطاقة النظيفة المتطورة للاستخدام السكني والتجاري والصناعي. من خلال مبادرات مثل برنامج LAAF (توفير الإضاءة لأسرة أفريقية) ، تهدف "بلويتي" إلى توفير الكهرباء لمليون عائلة أفريقية خارج الشبكة بالطاقة الشمسية المجانية. مدفوعةً بالابتكار واحتياجات العالم الحقيقي ، حازت "بلويتي" ثقة أكثر من 3.5 مليون مستخدم في جميع أنحاء العالم. يمكن التعرف على المزيد من المعلومات على موقع الويب: /https://bluetti-ess.com

