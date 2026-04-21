شركة BLUETTI تعرض حلَّ الطاقة المتكامل بنظام الدفع حسب الاستخدام (PAYGO) في معرض كانتون، مع توسيع فُرص الشراكة في أفريقيا

غوانغتشو، الصين، 21 أبريل 2026 /PRNewswire/ -- خلال الفترة من 15 إلى 19 أبريل 2026، في معرض كانتون الـ 139، قدمت شركة BLUETTI، المبتكِرة في مجال الطاقة النظيفة، حلًا متكاملًا بنظام الدفع حسب الاستخدام (PAYGO) يجمع بين أدوات التوزيع الرقمية ومنتجات الطاقة خارج الشبكة، في إطار توسع الشركة في الأسواق الناشئة، وخاصة في أفريقيا.

يجمع هذا الحل بين منصة BLUETTI GO المملوكة لشركة BLUETTI ومجموعة من أنظمة الطاقة الشمسية المنزلية التي تعمل بنظام الدفع حسب الاستخدام (PAYGO)، مما يعكس تحولًا أوسع في الصناعة من مبيعات الأجهزة بشكل منفصل إلى نماذج توزيع وتمويل أكثر تنظيمًا.

BLUETTI PAYGO

اكتسب نظام الدفع حسب الاستخدام (PAYGO) زخمًا في المناطق حيث ما تزال التكاليف مُسبقة الدفع تشكل عائقًا رئيسيًا أمام الوصول إلى الطاقة. من خلال إتاحة المدفوعات بالتقسيط وإدارة الأجهزة عن بُعد، يتيح هذا النموذج للمستهلكين الوصول إلى خدمات الكهرباء باستثمار أولي أقل، مع توفير رؤية أفضل للموزعين حول عمليات السداد وأداء الأصول.

تعمل منصة BLUETTI GO كمنصة موحدة للموزعين، وتدمج تتبع المبيعات، وإدارة المخزون، وتقييم الجدارة الائتمانية، وتتبع المدفوعات المتأخرة، ومراقبة المخاطر، والتحليل التشغيلي. تهدف هذه الميزات إلى مساعدة الشركاء على العمل بكفاءة أكبر ودعم التخطيط التجاري طويل الأجل في الأسواق التي تعمل بنظام الدفع حسب الاستخدام (PAYGO).

تشمل مجموعة منتجات الشركة أنظمة الطاقة الشمسية المنزلية للمبتدئين مثل P80 (بسعة بطارية 76.8 واط/ساعة)، وصولًا إلى African Star (بسعة بطارية 1728 واط/ساعة)، المصممة لتلبية احتياجات الكهرباء الأساسية، بالإضافة إلى سلسلة Home Star ذات السعات الأعلى (بسعة بطارية من 2 إلى 5 كيلوواط/ساعة) لتخزين الطاقة المنزلية خارج الشبكة. يمكن نشر هذه الأنظمة بشكل مستقل أو دمجها مع أجهزة مثل أجهزة التلفزيون والمراوح ومعدات الإضاءة.

مع تزايد الطلب على حلول الطاقة اللامركزية في مختلف أنحاء أفريقيا، بدعم من الاستثمارات العامة والخاصة في البنية التحتية للطاقة المتجددة، أصبحت نماذج الدفع حسب الاستخدام (PAYGO) تلعب دورًا أكبر في سد الفجوة بين الوصول إلى الطاقة والقدرة على تحمل تكاليفها.

وبفضل الابتكارات في المنتجات والممارسات التجارية المبتكرة، تعمل BLUETTI على توسيع حضورها في المنطقة خلال السنوات الأخيرة. تعمل الشركة حاليًا في أكثر من 40 دولة أفريقية، بدعم من فِرق محلية وبرامج تجريبية، بما في ذلك مبادرة أُطلقت في نيجيريا عام 2020، والتي تطورت إلى شبكة من متاجر البيع بالتجزئة ذات العلامة التجارية.

نبذة عن BLUETTI

تأسست شركة BLUETTI في عام 2013، وهي مزود عالمي رائد لحلول تخزين الطاقة، متخصصة في بطاريات الطاقة الشمسية المنزلية، ومحطات الطاقة المحمولة، والمولدات الشمسية. ومن خلال مبادرات مثل برنامج LAAF (برنامج تمويل الإضاءة بأسعار ميسورة في أفريقيا)، تهدف BLUETTI إلى تزويد مليون أسرة أفريقية في المناطق خارج الشبكة الكهربائية بالطاقة. واليوم، تخدم الشركة أكثر من 3.5 مليون مستخدم في أكثر من 140 دولة ومنطقة. تعرف على المزيد على: https://bluetti.com/

