BLUETTI lance le système de stockage d'énergie ES125 C&I en Afrique à Solar & Storage Live Africa 2026

JOHANNESBURG, 31 mars 2026 /PRNewswire/ -- BLUETTI , l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions d'énergie propre, présente le système de stockage d'énergie commercial et industriel (C&I) ES125 à Solar & Storage Live Africa, le plus grand salon africain sur les énergies renouvelables. Conçue pour le paysage énergétique africain en évolution rapide, l'ES125 ESS offre une solution d'alimentation évolutive et intelligente pour les entreprises africaines, en fournissant une électricité fiable et rentable pour assurer des opérations ininterrompues.

Mining C&I Energy Storage Solution

Alimenter la transition énergétique C&I de l'Afrique

Les secteurs commerciaux et industriels de l'Afrique sont confrontés à un défi énergétique majeur : l'augmentation de la demande d'électricité couplée à un réseau instable. Les coupures d'électricité, les délestages et la dépendance à l'égard d'une production diesel coûteuse ont fait naître un besoin urgent de solutions indépendantes et durables en matière d'énergie solaire et de stockage. L'ES125 répond directement à ce besoin, en permettant aux entreprises de stabiliser leur alimentation électrique, de réduire leurs dépenses énergétiques et de passer d'une alimentation de secours à base de diesel à des solutions plus propres et plus efficaces.

Système de stockage d'énergie BLUETTI ES125 refroidi par liquide

L'ES125 est une armoire de stockage d'énergie C&I entièrement intégrée qui combine la batterie, le PCS, le STS, le BMS et l'EMS en une seule unité pour une installation simple et un déploiement rapide. D'une puissance de 125 kW et d'une capacité de 257 kWh, le système peut s'étendre jusqu'à 2057 kWh, ce qui est idéal pour les hôpitaux, les usines et les immeubles de bureaux.

Fabriqué avec des batteries LiFePO₄ durables et logé dans un boîtier IP67, l'ES125 garantit des performances fluides par tous les temps à des températures allant de -25 °C à 60 °C. Son refroidissement liquide avancé assure un contrôle précis de la température et un système d'extinction d'incendie à base d'aérosol pour plus de sécurité. La surveillance en temps réel de la batterie et du système par l'EMS et le BMS alimentés par l'IA permet de détecter rapidement les problèmes et d'y répondre automatiquement.

Une configuration flexible pour des applications étendues

Adapté aux configurations en réseau, hors réseau et hybrides, l'ES125 fournit une alimentation électrique ininterrompue aux domaines ruraux, aux hôtels isolés, aux parcs industriels et aux bases agricoles.

Alimentation de secours : Maintenir les charges essentielles en fonctionnement pendant les interruptions du réseau.

Maintenir les charges essentielles en fonctionnement pendant les interruptions du réseau. Remplacement du diesel : Réduire la consommation de carburant, les émissions et le bruit.

Réduire la consommation de carburant, les émissions et le bruit. Intégration hybride : Coordonner les opérations de l'énergie solaire, du stockage, du réseau et du diesel pour une efficacité maximale.

Coordonner les opérations de l'énergie solaire, du stockage, du réseau et du diesel pour une efficacité maximale. Micro-réseau dans des environnements difficiles : Facile à installer, à utiliser et à entretenir dans les régions chaudes, poussiéreuses et humides.

Une expertise éprouvée et un soutien local

L'ES125 est le fruit d'une décennie d'innovation et de fiabilité de la part de BLUETTI. Soutenus par des surfaces de production de 600 000 m², des équipes de R&D dédiées et une approche axée sur le client, les produits énergétiques de BLUETTI sont reconnus dans plus de 120 pays. Aujourd'hui, avec des filiales locales et une assistance technique couvrant l'Afrique de l'Est, l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique du Sud, BLUETTI continue de donner aux entreprises africaines les moyens de parvenir à l'indépendance énergétique grâce à des systèmes d'énergie solaire propres et prêts pour l'avenir.

Rencontrez BLUETTI à Solar & Storage Live Africa

N° de stand H5-H27

Date : 25-27 mars 2026

Lieu : Centre de convention Gallagher, Johannesburg

À propos de BLUETTI

Fondée en 2013, BLUETTI s'engage pour un avenir durable en fournissant des solutions de pointe en matière de stockage d'énergie propre pour un usage résidentiel, commercial et industriel. Grâce à des initiatives telles que le programme LAAF (Lighting An African Family), BLUETTI a pour objectif d'alimenter gratuitement en énergie solaire un million de familles africaines non raccordées au réseau. Stimulé par l'innovation et les besoins du monde réel, BLUETTI a bénéficié de la confiance de plus de 3,5 millions d'utilisateurs dans le monde entier. Pour en savoir plus, veuillez consulter : https://bluetti-ess.com/

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