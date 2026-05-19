شركة BLUETTI في المنتدى الحضري العالمي الثالث عشر (WUF13): شراكة مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat) لدعم التحضر المستدام عالميًا

باكو، أذربيجان، 19 مايو 2026 /PRNewswire/ -- بصفتها شريكًا رسميًا لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat)، تمت دعوة شركة BLUETTI، الرائدة عالميًا في مجال الطاقة النظيفة، للمشاركة في المنتدى الحضري العالمي الثالث عشر (WUF13) في باكو. ألقى Eric Fang، المدير العام لقسم Paygo وتخزين الطاقة، كلمة رئيسية خلال اجتماع الأعمال رفيع المستوى، استعرض فيها كيف يمكن لتقنيات الطاقة النظيفة أن تسهم في معالجة أزمة الإسكان العالمية وتعزيز قدرة المجتمعات على الصمود.

BLUETTI at WUF13: Partnering with UN-Habitat to Power Global Sustainable Urbanization

يركز المنتدى الحضري العالمي الثالث عشر (WUF13)، الذي يحمل شعار "إسكان العالم: مدن ومجتمعات آمنة وقادرة على الصمود"، على التحديات التي يواجهها 3 مليارات شخص يعانون من أوضاع سكنية غير ملائمة. وأكدت BLUETTI أن "العدالة السكنية" لا تنفصل عن "العدالة في الطاقة" — وهو المبدأ الذي يقود مهمة الشركة لتوفير الطاقة النظيفة لكل منزل.

قال Eric Fang: "إن الحصول على طاقة نظيفة وموثوقة ليس رفاهية، بل هو ركيزة أساسية للكرامة الإنسانية، والفرص، وقدرة المجتمعات على الصمود". "في رؤية BLUETTI، يمثل كل نظام لتخزين الطاقة يتم نشره أكثر من مجرد مصدر للكهرباء؛ فهو أصل أساسي يساعد الأُسر الأكثر هشاشة على بناء مستقبل أكثر أمانًا. نحن لا نوفر الضوء فحسب، بل نوفر الأمل أيضًا".

كما استعرض Eric Fang التأثير العالمي لشركة BLUETTI من خلال مبادرة "إنارة أسرة أفريقية" (LAAF). حتى الآن، قدم البرنامج مجموعات طاقة شمسية لأكثر من 20 ألف أسرة، إلى جانب 30 مدرسة ومجتمعًا محليًا، ما أسهم بشكل مباشر في تحسين حياة أكثر من 60 ألف شخص.

لسد الفجوة التمويلية في المناطق النامية، طرحت BLUETTI نظام PAYGO (الدفع حسب الاستخدام) المصمم خصيصًا للأسواق الأفريقية، والذي يجمع بين الأجهزة عالية الكفاءة وخيارات التمويل المرنة. ومن خلال تمكين الأُسر من الحصول على الكهرباء النظيفة عبر مدفوعات ميسّرة، لا تكتفي BLUETTI بمعالجة فقر الطاقة، بل تسهم أيضًا في تعزيز ريادة الأعمال المحلية وتحقيق الاكتفاء الاقتصادي الذاتي.

تعزيز القدرة على الصمود: عدم ترك أي مجتمع في الخلف

من توفير الإضاءة خارج الشبكات الكهربائية في القرى النائية إلى تأمين طاقة احتياطية للطوارئ في المناطق المتضررة من الكوارث، تواصل BLUETTI ريادتها لمسيرة التحول في قطاع الطاقة. من خلال شراكات طويلة الأمد مع منظمات غير حكومية دولية ومؤسسات عالمية، تواصل BLUETTI تقديم حلول متنوعة للطاقة، وفاءً برسالتها في تمكين البشرية بالطاقة النظيفة، وسعيًا لضمان ألا يُترك أي مجتمع في الظلام.

نبذة عن BLUETTI

بصفتها شركة رائدة تكنولوجية في مجال الطاقة النظيفة، تقدِّم BLUETTI حلولًا موثوقة تتراوح بين أنظمة تخزين الطاقة الاحتياطية للمنازل ومحطات الطاقة المحمولة للرحلات الخارجية. يثق بها المستخدمون في أكثر من 120 دولة ومنطقة حول العالم، وتظل ملتزمة بالاستدامة طويلة الأمد والابتكار المسؤول.

