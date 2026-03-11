Bybit تطلق أزواج تداول بالدرهم الإماراتي لتتيح التداول المباشر للعملات الرقمية باستخدام الدرهم

الإمارات العربية المتحدة، 11 مارس /PRNewswire/ -- أعلنت Bybit، ثاني أكبر منصة لتداول العملات الرقمية في العالم من حيث حجم التداول، عن إطلاق أزواج تداول بالدرهم الإماراتي، بما يتيح للمستخدمين تداول الأصول الرقمية المدعومة مباشرةً باستخدام أرصدة الدرهم المودَعة عبر حساباتهم البنكية المحلية في دولة الإمارات.

وتتيح الخدمة الجديدة للمستخدمين المؤهلين التداول بالدرهم الإماراتي مباشرةً دون الحاجة إلى تحويل أموالهم أولاً إلى عملة أخرى، ما يُبسّط الوصول إلى أسواق الأصول الرقمية عبر تجربة أكثر سلاسة بطابع محلي. وبموجب هذا التحديث، يمكن استخدام أرصدة الدرهم الإماراتي المُودعة عبر التحويلات البنكية المحلية في دولة الإمارات بشكل فوري للتداول على منصة Bybit.

وعند الإطلاق، ستكون أزواج التداول التالية بالدرهم الإماراتي متاحة:

USDT/AED

BTC/AED

ETH/AED

SOL/AED

تُطبَّق القيود ومتطلبات الأهلية. ولمعرفة المزيد حول التداول الفوري بالدرهم الإماراتي على Bybit، يمكن للمستخدمين زيارة الموقع الرسمي للمنصة. www.bybit.com/en/trade/spot/USDT/AED

دعم العملة المحلية… وصول عالمي

يعكس إطلاق أزواج التداول بالدرهم الإماراتي توجهاً أوسع في القطاع نحو دمج العملات المحلية ضمن منصات الأصول الرقمية. ومن خلال إتاحة التداول المباشر بالدرهم، تقلّل المنصة العقبات المرتبطة بعمليات تحويل العملات، وتلبّي بشكل أدق احتياجات المستخدمين في دولة الإمارات. كما يدعم هذا التطور الطلب المتنامي على بنية تحتية مالية منظَّمة وشفافة ومتكاملة محلياً، في ظل استمرار نضوج الأصول الرقمية كجزء من المنظومة المالية العالمية.

ربط الخدمات المصرفية التقليدية بالأصول الرقمية

تستند أزواج التداول بالدرهم الإماراتي في Bybit إلى خاصية التحويل البنكي المحلي داخل الدولة. وتتيح قناة الإيداع الجديدة والمتوافقة تنظيمياً للمستخدمين المؤهلين تمويل حساباتهم مباشرةً من حساباتهم المصرفية المحلية. وبمجرد إيداع المبلغ، يمكن استخدام أرصدة الدرهم فوراً للتداول في أزواج السوق الفوري المدعومة، ما يعزّز الكفاءة وسهولة الوصول. ويعكس دمج القنوات المصرفية المحلية مع تداول الأصول الرقمية التقارب المتزايد بين الأنظمة المالية التقليدية والتمويل الرقمي، لا سيما في الأسواق التي تتمتع بأطر تنظيمية واضحة وبنية مالية قوية.

وقال ديريك داي، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في Bybit: "إن تقديم خدمات الدرهم الإماراتي لمستخدمينا المحليين يتجاوز مجرد تحسين تجربة المستخدم. فمع تنامي الطلب الإقليمي على خدمات الأصول الرقمية، تلعب قنوات الإيداع والسحب والتداول بالعملة المحلية دوراً متزايد الأهمية في دعم المشاركة المسؤولة في السوق. وسنواصل توسيع منتجاتنا وخدماتنا ضمن إطار الامتثال التنظيمي في دولة الإمارات".

وتُعد دولة الإمارات، بفضل امتلاكها أحد أكثر الأطر التنظيمية للأصول الرقمية تطوراً وشمولاً عالمياً، من الدول الرائدة إقليمياً وعالمياً في تبنّي العملات الرقمية. ويأتي إطلاق أزواج التداول بالدرهم ضمن جهود Bybit المستمرة لتوسيع نطاق الوصول إلى السوق وتعزيز تجربة المستخدم عبر حلول محلية مخصّصة.

ولمساعدة المستخدمين على البدء، توفّر Bybit دليلاً مخصصاً يشرح كيفية إيداع الدرهم الإماراتي عبر البنوك المحلية داخل الدولة، إضافةً إلى دليل تفصيلي يوضح خطوات التداول الفوري بالدرهم الإماراتي.

تُطبَّق الشروط والأحكام. ولمعرفة تفاصيل الأهلية والقيود، يُرجى الرجوع إلى الموقع الرسمي لـ Bybit.

إخلاء مسؤولية

يتاح هذا العرض حصرياً للمستخدمين المسجّلين ضمن إطار ترخيص هيئة الأسواق المالية (CMA) والذين انضمّوا إلى Bybit اعتباراً من 19 يناير 2026 أو بعده. وتخضع المشاركة لمتطلبات الأهلية. ولا يتوفر هذا العرض لسكان إمارة دبي

حول Bybit

Bybit هي ثاني أكبر منصة لتداول العملات الرقمية حول العالم من حيث حجم التداول مع أكثر من 80 مليون مستخدم وتأسست في عام 2018. وتقدم منصة احترافية تمكن المستثمرين في العملات الرقمية والمتداولين من الوصول لمحرك بحث فائق السرعة، مع خدمة عملاء على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع، وبدعم لمجتمعها بلغات عديدة. وتعتبر المنصة شريكاً وثيقاً لسائقي الصانع الشهير في سباقات الفورمولا 1 أوراكل ريد بول.

