Casio تطلق ساعة G-SHOCK التناظرية الجديدة بإطار ثماني وميناء كرونوغراف

Casio تطلق أحذية رياضية برموز غير قابلة للاستبدال بالتعاون مع STEPN GO ، تطبيق نمط الحياة بشعار "تحرّك واربح" وتقنية Web3

أعلنت اليوم شركة كاسيو كمبيوتر كو ليمتد (Casio Computer Co. ، Ltd.) اليوم عن تعاون مع تطبيق نمط الحياة "ستيب آن جو" (STEPN GO) بتقنية (ويب 3) Web3[1] ...