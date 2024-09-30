Casio تطلق ساعة G-SHOCK التناظرية الجديدة بإطار ثماني وميناء كرونوغراف

طراز معدني بالكامل بنمط 2100 النحيف والمُحبب

طوكيو، 30 سبتمبر 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Casio Computer المحدودة اليوم عن إطلاق أحدث منتجات العلامة التجارية G-SHOCK للساعات المقاومة للصدمات. تعد ساعة GMC-B2100 التناظرية المعدنية الكاملة الجديدة ساعة كرونوغراف في طراز 2100، والتي تشتهر بإطارها الثماني الأيقوني.

مع أول إصدار من طراز 2100 لعام 2019 - طراز GA-2100 المدمج بين الطرازين الرقمي التناظري - قدمت Casio تفسيرًا معاصرًا لأول ساعة G-SHOCK. المجموعة المعروفة بإطارها الثماني المميز وتصميمها النحيف والبسيط، قد أثبتت شعبيتها في جميع أنحاء العالم.

GMC-B2100D GMC-B2100D and GMC-B2100AD

تعد ساعة GMC-B2100 الجديدة ساعة مقاومة للصدمات تتميز بإطار معدني ثماني الأبعاد بالكامل وثلاثة أقراص داخلية وظيفية، لتصميم وجه تناظري جريء متماثل بالكامل.

وبالنسبة لهذا النموذج من الكرونغراف ذي السطح الخارجي المعدني والوجه التناظري، يتميز السوار والسطح العلوي للإطار بمعالجة دقيقة، بينما تم إضفاء لمسة مرآة مصقولة نهائية بشكل جميل على جوانب الإطار المائلة. صُممت المؤشرات والرقميات الداخلية باستخدام تقنيات المعالجة الدقيقة المعقدة وتنتهي بترسيب البخار، مما يوفر ملمسًا عالي الجودة ويضمن أيضًا القراءة الممتازة. يتم دمج نمط التصميم الثماني الأبعاد الشهير في طراز 2100 في حلقة القرص الداخلي في وضع الساعة 9 بالإضافة إلى التاج المسمار، مما يضيف إحساسًا قويًا بالحضور إلى شكل المعدن الكامل للساعة.

تقدم الساعة الجديدة فائدة عملية أيضًا. تم تجهيز ساعات GMC-B2100 أيضًا بنظام الشحن Tough Solar، والذي يحول بشكل فعال الضوء من الشمس ومصابيح الفلورسنت والمصادر الأخرى لتشغيل الساعة، مما يلغي الحاجة إلى استبدال البطارية بانتظام. وهي مجهزة أيضًا بميزة Mobile Link* لعرض التوقيت الدقيق والضبط السهل للإنذارات والتوقيت العالمي والوظائف الأخرى عند إقران الهاتف الذكي عبر البلوتوث.

*ذلك يتطلب تنزيل تطبيق CASIO WATCHS المخصص.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2510881/GMC_B2100_KV__1.jpg

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2510882/front__3.jpg