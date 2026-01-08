شركة Casio تُطلق ساعة MR-G التي تتميز باللون الأزرق التقليدي الياباني "هانادا-إيرو"

قرص الساعة ذو بنية شبكية مُجسّمة مُستوحى من تقنية النجارة التقليدية "كيغومي"

طوكيو، 7 يناير 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة .Casio Computer Co., Ltd اليوم عن إصدار ساعة جديدة ضمن سلسلة MR-G، لتُضاف إلى الخط الرائد في علامة G-SHOCK للساعات المقاومة للصدمات. تتميز الساعة الجديدة MRG-B2100D بقرص ذي بنية شبكية مُجسّمة مستوحى من الجمال الوظيفي لفن كيغومي*1، وهو فن ياباني تقليدي في تعشيق الأخشاب، ومزيّنة بلون هانادا-إيرو، وهو لون أزرق فخم.

* كيغومي هو أسلوب تقليدي ياباني في البناء والنجارة يُستخدم لتعشيق القطع الخشبية دون استخدام المسامير أو أي وصلات معدنية أخرى.

MRG-B2100D-2A Dial design inspired by kigumi

مدفوعةً بهدفها: "تسخير القدرة على وضع العجائب في متناول اليد، وإضفاء مستويات جديدة من الفرح على حياة الناس واحدًا تلو الآخر"، تواصل Casio ابتكار قيمة جديدة لم يشهدها العالم من قبل. بصفتها الخط الرائد في علامة G-SHOCK، تجسّد ساعات MR-G هذا الإحساس بالدهشة والفرح، من خلال المزج المتناغم بين الروح اليابانية للحِرَفية المتقنة والتكنولوجيا الحديثة في تصاميم مصقولة بعناية فائقة، مع الحفاظ في الوقت ذاته على مستوى المقاومة للصدمات الذي تشتهر به G-SHOCK.

تتميّز الساعة المقاوِمة للصدمات MRG-B2100D بقرص ذي بنية شبكية مُجسّمة يستحضر تقنية التعشيق الخشبي اليابانية التقليدية المعروفة باسم كيغومي، والتي قُدِّمت هنا باللون الأزرق الياباني التقليدي هانادا-إيرو.

تستمد هذه الساعة إلهامها من المشهد الغامض لكنز وطني في صورة معبد ذي خمس طبقات يُرى وسط ضباب الصباح المتحرك في محافظة ياماغاتا، حيث تُصنَّع ساعات MR-G. يتغير مظهر القرص الأزرق بشكلٍ خفيف باختلاف الإضاءة وزاوية النظر، مُستحضرًا الانتقال الجميل من الفجر إلى الصباح.

يحتوي القرص على أنماط هندسية معقّدة تشكّلت من نتوءات متموجة وثقوب دقيقة، ما يعكس العالَم الجمالي لفن كيغومي. كما تسمح الفجوات الصغيرة في القرص ذي البنية الشبكية بمرور الضوء من الشمس أو المصادر الداخلية لتوليد الكثير من الطاقة لتشغيل الساعة.

يتكوّن الهيكل والإطار من 27 مكوّنًا منفصلًا، جرى صقل كل واحد منها بعناية قبل تجميعها بدقة. تلتقي الحِرَفية اليابانية العريقة مع التكنولوجيا المتقدمة في هذه الساعة، لتُقدّم تعبيرًا واضحًا عن التميّز الراقي الحقيقي.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2851815/PRN__MRG_B2100D.jpg

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2851814/Dial_CA07_250728_mrgb2100d2a_10mra_m07__1.jpg