卡西歐將發布采用八角形表圈和計時碼表表盤的新款模擬G-SHOCK手表

新款GMC-B2100是一款防震手表，擁有全金屬八角形表圈和三個功能性的內嵌表盤，采用大膽的全模擬表盤設計。

這款計時碼表具有金屬外觀和模擬表盤，其表帶和表圈頂部表面采用精致的發絲處理工藝，略微傾斜的表圈側面則經過精美的拋光鏡面處理。指針和內嵌表盤采用復雜的精細加工技術製作，並通過氣相沈積工藝完成，不僅呈現出高質量的質感，還確保了出色的可讀性。2100款標誌性的八角形設計主題，被融入到位於9點鐘位置的內嵌表盤環以及螺旋把頭中，為全金屬外形增添強烈的存在感。

這款新手表同樣具有實用性。GMC-B2100配備了Tough Solar充電系統，該系統能夠有效地將陽光和室內光源轉化為電能，為手表供電，從而無需定期更換電池。此外，它還配備了Mobile Link功能*，當通過Bluetooth®（藍牙）與智能手機配對時，可以確保準確的計時顯示，並能輕松設置鬧鐘、世界時間和其他功能。

* 需要下載專用的CASIO WATCHES應用程序。

SOURCE 卡西歐計算機株式會社