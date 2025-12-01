Casio تُطلق 25 حاسبة بتصاميم مبتكرة

نشر السعادة مع مجموعة واسعة من الألوان والتصاميم

طوكيو، 30 نوفمبر 2025 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة .Casio Computer Co., Ltd عن إطلاق 25 حاسبة جديدة بتصاميم مبتكرة.

تقدّم الـ 25 حاسبة الجديدة للمستخدمين مجموعة واسعة من الألوان لتلبية مختلف الأذواق وأنماط الحياة. مع احتفال Casio بالذكرى الـ 60 لأعمالها في مجال الحاسبات المكتبية الإلكترونية، قامت الشركة بمراجعة الخصائص الأساسية لحاسباتها ذات التصاميم المبتكرة. ونتيجة لذلك، قامت الشركة بتحديث مظهر سلسلة حاسباتها ذات التصاميم المبتكرة لتواكب اتجاهات اليوم.

■حاسبة ملوَّنة

تقدّم هذه المجموعة لوحة ألوان واسعة — من الألوان الأحادية والباستيل إلى الدرجات الدخانية — في حاسبات ثنائية اللون تناسب الاستخدام اليومي المعتاد وكذلك بيئات العمل الرسمية. يتميّز طراز الحاسبة المكتبية الصغيرة MS-20YC (متوفر بـ 10 ألوان) بتصميم مستدير وبسيط يتيح قبضة مريحة باليد، بينما يقدِّم الطراز المحمول SL-310YC (متوفر بـ 5 ألوان) شكلاً أنيقًا ومدمجًا يمكن وضعه بسهولة في الجيب. يمكن للمستخدمين الاختيار من بين مجموعة واسعة من الألوان لتتناسب مع أسلوبهم الشخصي وطريقة استخدامهم.

■حاسبة أنيقة

تتميّز هذه المجموعة النحيفة والأنيقة بالتركيز على درجات ألوان راقية وملمس فاخر. يتميّز الإصدار ذو اللون الأسود الحديدي بلمسة معدنية وفاخرة مع نسيج شعري دقيق، بينما تتميز الإصدارات ذات اللون الأزرق الثلجي والذهبي اللامع بمظهر نهائي متقن وأنيق. تأتي الإصدارات ذات اللون الأخضر الضبابي والأبيض الحريري ذات المظهر النهائئ الراتنجي بلمسة ناعمة تجمع بين الطابع المطفي ولمعان اللؤلؤ. تم دمج شاشة LCD واللوحة الشمسية في تصميم سطحي واحد، ما يخلق مظهرًا بسيطًا يبرز ملمس المادة ويضفي أناقة عملية على الحاسبة. يضمن التصميم الخلفي متعدد الطبقات قبضة مريحة لهذا الجهاز صغير الحجم. تتضمَّن مجموعة الحاسبات الأنيقة الطراز المكتبي المُدمج JW-200DQ (متوفر بـ 5 ألوان) والطراز المكتبي الصغير MS-200DQ (متوفر بـ 5 ألوان). تُعدُّ هذه الحاسبات الأنيقة مناسبة لمجموعة متنوعة من الاستخدامات، بدءًا من الأعمال التجارية وصولاً إلى تقديمها كهدايا.

مع هذه المنتجات الجديدة، تؤكد Casio التزامها بتقديم أدوات حسابية عملية فحسب، بل أيضًا تجربة ممتعة مع خيارات شخصية تناسب أذواق المستخدمين.

قد يختلف توفُّر هذه الحاسبات الجديدة حسب البلد.

■موقع الحاسبة الملوَّنة

MS-20YC https://www.casio.com/intl/basic-calculators/product.MS-20YC-RD/

SL-310YC https://www.casio.com/intl/basic-calculators/product.SL-310YC-BK/

■موقع الحاسبة الأنيقة

JW-200DQ https://www.casio.com/intl/basic-calculators/product.JW-200DQ-GN/

MS-200DQ https://www.casio.com/intl/basic-calculators/product.MS-200DQ-GN/

■الموقع الخاص بالذكرى الـ 60 للحاسبات المكتبية الإلكترونية

تصاميم CASIO اليابانية – الذكرى الـ 60 للحاسبات المكتبية الإلكترونية من CASIO | CASIO

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2833278/Casio_to_Release_25_Design_Calculators_kv_colorful.jpg

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2833279/Casio_to_Release_25_Design_Calculators_kv_stylish.jpg