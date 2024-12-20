Cedro Participações تفوز بمزاد تاريخي لتوسعة ميناء إيتاجواي الاستراتيجي

مع استثمار قدره 3.7 مليار ريال برازيلي ، تصبح الشركة أول شركة تعدين برازيلية بنسبة 100٪ تقوم بتعميم عملياتها

ميناس جيرايس، البرازيل ، 20 ديسمبر 2024 /PRNewswire/ -- فازت شركة (Cedro Participações) "سيدرو بارتيسيباسويس" بمزاد منطقة ITG-02 في ميناء إيتاجواي ، الذي أُقيم يوم الأربعاء 18 ديسمبر ، في مقر سوق الأسهم B3 في ساو باولو. سيضم الموقع الذي تبلغ مساحته حوالي 350،000 متر مربع محطة لتخزين ومناولة البضائع المعدنية الصلبة غير المعبأة، مع قدرة تقديرية تبلغ 20 مليون طن في السنة.

تخطط الشركة لاستثمار 3.7 مليار ريال في بناء البنية التحتية لمجمع الميناء ، حيث من المقرر أن يبدأ البناء في عام 2027 والعمليات في عام 2029. تقع المحطة استراتيجيًا بين المرافق التي تديرها شركتا (Vale) "فالي" و (CSN) "سي إس إن" ، وسيكون لها وصول مباشر إلى شبكة السكك الحديدية (MRS) "إم آر إس".

مع هذه المبادرة ، ستصبح "سيدرو بارتيسيباسويس" أول شركة برازيلية مملوكة بالكامل للقطاع الخاص لتعدين الحديد الخام تعمم عملياتها وتأمن الوصول المباشر إلى الصادرات البحرية. ومن المتوقع أن يعزز هذا التطور قدرة الإنتاج والصادرات بشكل كبير في قطاع التعدين في البرازيل.

وقال لوكاس كالاس ، رئيس مجلس إدارة "سيدرو بارتيسيباسويس" ، التي تسيطر أيضًا على شركة (Cedro Mineração) "سيدرو مينيراسو": "تتماشى المحطة تمامًا مع استراتيجية "سيدرو" للنمو والاستدامة ، بالإضافة إلى الأهداف الأوسع للصناعة".

في الوقت الحالي ، تعتمد شركات التعدين الصغيرة والمتوسطة الحجم على الموانئ المملوكة للشركات الأكبر حجمًا لشحن إنتاجها. مع توسيع الشركات الكبرى قدراتها ، يواجه المشغلون الأصغر قيودًا بسبب عدم كفاية مساحة التخزين في الموانئ الحالية. تتوقع "سيدرو" حدوث اختناق لوجستي في صادرات الإنتاج خلال السنوات الخمس المقبلة.

وأضاف كالاس: "سنحقق كفاءة وتنافسية أكبر مع تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في منطقة "كوادريلاتيرو فيريفيرو" [مربع الحديد] في ميناس جيرايس وعلى طول ساحل ريو دي جانيرو". "هذا الاستثمار لا يفيد الشركات الصغيرة فحسب ، بل يفيد أيضًا قادة الصناعة ، مما يفتح طرقًا جديدة لنمو الصادرات".

أبرز فابيانو كارفاليو ، نائب رئيس الاستراتيجية التجارية والمشاريع ، التأثير الاقتصادي الأوسع قائلاً: "إن الاستحواذ على هذا الميناء سيخلق فرص أعمال جديدة، ويوسع نطاق التشغيل، ويشجع تطوير المشاريع المستقبلية. ستفتح هذه البنية التحتية الباب لاستغلال الإمكانات اللوجستية بين ميناس جيرايس وريو دي جانيرو."

أعرب عضو مجلس الإدارة خوسيه كارلوس مارتينز عن الأهمية التاريخية للفوز في المزاد قائلاً: "بعد مائتين وسبعة عشر عامًا من افتتاح موانئ البرازيل ، نشهد لحظة تاريخية. تفخر "سيدرو" بتأمين هذا الامتياز ، ونحن واثقون من أن هذا الاستثمار سيسهم بشكل كبير في اقتصادات ريو دي جانيرو وميناس جيرايس."

وصف وزير الموانئ والمطارات في البرازيل ، سيلفيو سيرافيم دا كوستا فيليو ، المزاد بأنه الأكبر في التاريخ ، بالنظر إلى حجم الاستثمار. "هذا المزاد للبضائع غير المعبأة في ميناء إيتاجواي أمر بالغ الأهمية لقطاع التعدين في البرازيل. إن الاستثمار البالغ 3.7 مليار ريال برازيلي له أهمية استراتيجية لتطوير ريو دي جانيرو والبلد ككل."

الالتزام تجاه البنية التحتية

في وقت سابق من هذا العام ، أعلنت "سيدرو بارتيسيباسويس" عن خطط لبناء فرع للسكك الحديدية لتسهيل نقل خام الحديد من منطقة سيرا آزول في منطقة "كوادريلاتيرو فيريفيرو" [مربع الحديد]. ستكمل محطة الميناء الجديدة هذه الجهود ، وتوفر قدرة تصدير لكل من "سيدرو" والأطراف الثالثة.

يمثل المزاد ، وهو أكبر مزاد للموانئ في ظل الإدارة الفيدرالية الحالية ، معلمًا رئيسيًا لسلطة (PortosRio) "بورتوس ريو"، وهي السلطة التي تدير الموانئ العامة في ريو دي جانيرو. أكد فرانسيسكو مارتينز ، رئيس بورتوس ريو ، أهمية المشروع قائلاً: "لن تزيد هذه المحطة من قدرة ميناء إيتاجواي فحسب ، بل ستدفع أيضًا النمو الاجتماعي الاقتصادي في المنطقة ، وتخلق آلاف الوظائف ، وتعزز عائدات الضرائب".

وفقًا لدراسة الجدوى التقنية والاقتصادية والبيئية للمشروع، ستخلق المحطة حوالي 2800 وظيفة مباشرة وغير مباشرة أثناء البناء ، مع عدد مماثل أثناء العمليات. على مدى العقد الممتد لفترة 35 عامًا ، من المتوقع أن يولّد المشروع ما يصل إلى 1.2 مليار ريال برازيلي في إيرادات الضرائب البلدية (ISS).

أبرز إدواردو كوتو ، نائب رئيس الشؤون القانونية والمؤسسية بشركة "سيدرو بارتيسيباسويس" وعضو مجلس إدارة (Sindiextra) "اتحاد العاملين في الصناعات الاستخراجية في باراكاتو/فازانتي"، الحاجة طويلة الأمد للقطاع إلى هذه البنية التحتية قائلاً: "يمثل هذا المشروع تقدمًا اقتصاديًا واجتماعيًا ، يتم تنفيذه بمسؤولية بيئية".

تماشيا مع مبادئ المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة التي تلتزم بها شركة "سيدرو" ، ستلتزم المحطة الجديدة بمعايير الكفاءة البيئية الصارمة ، بما في ذلك الاستخدام المستدام للموارد ومراقبة الانبعاثات. قال كالاس: "هذه طريقة "سيدرو" للقيام بالأعمال". "نحن نقوم بتطوير مشروع من شأنه تعزيز القدرة التنافسية في جميع أنحاء القطاع مع الحفاظ على معايير المسؤولية البيئية والاجتماعية الصارمة".