Cedro Participações 贏得伊塔瓜伊港策略性擴建項目的歷史性拍賣

該公司斥資 37 億巴西雷亞爾，成為首間實現垂直整合營運的 100% 巴西礦業公司

巴西米納斯吉拉斯州2024年12月21日 /美通社/ -- Cedro Participações 於 12 月 18 日（星期三）在聖保羅 B3 證券交易所總部舉行的拍賣會上，成功投得伊塔瓜伊港 (RJ) ITG-02 區域的發展權。該區域佔地約 350,000 平方米，將興建一個用於儲存及處理固體礦物散貨的碼頭，預計每年吞吐量可達 2,000 萬噸。

該公司計劃斥資 37 億巴西雷亞爾興建港口綜合體的基礎設施，預計工程將於 2027 年展開，並於 2029 年投入營運。該碼頭地理位置優越，毗鄰 Vale 及 CSN 的營運設施，並可直接連接 MRS 鐵路網絡。

透過此舉，Cedro Participações 將成為首間實現垂直整合營運，並可直接通往海運出口的巴西全資私營鐵礦石礦業公司。預計這項發展將顯著提升巴西採礦業的產能和出口量。

「該碼頭完全配合 Cedro 的增長及可持續發展策略，以及業界的更廣泛目標。」同時兼任 Cedro Mineração 董事會主席和 Cedro Participações 掌權人的 Lucas Kallas 表示。

現時，中小型礦業公司需依賴大型企業擁有的港口來運送其產品。隨著大型企業擴充產能，小型營運商因現有港口儲存空間不足而受到限制。Cedro 預計未來五年內出口物流將出現樽頸。

「我們將在提升效率和競爭力的同時，促進米納斯吉拉斯州 Quadrilátero Ferrífero 地區和里約熱內盧沿岸的社會及經濟發展，」Kallas 補充道，「這項投資不僅惠及小型企業，亦有利於行業領袖，為出口增長開拓新途徑。」

貿易策略及項目副總裁 Fabiano Carvalho 強調了更廣泛的經濟影響：「收購此港口將創造新的商業機遇，擴大營運版圖，並鼓勵未來項目的發展。這項基建將釋放米納斯吉拉斯州和里約熱內盧之間的物流潛力。」

董事會成員 José Carlos Martins 回顧了是次競拍成功的歷史意義：「在巴西港口開放 217 年後，我們正在見證一個歷史性時刻。Cedro 很榮幸能取得此項特許經營權，我們深信這項投資將為里約熱內盧和米納斯吉拉斯州的經濟作出重大貢獻。」

巴西港口和機場部長 Silvio Serafim da Costa Filho 鑒於此次投資規模，形容是次拍賣為歷來最大規模的一次。「是次在伊塔瓜伊港進行的散貨拍賣，對巴西採礦業至為關鍵。這項 37 億巴西雷亞爾的投資，對里約熱內盧以至整個國家的發展，均具有重要的策略意義。」

對基建的承諾

今年較早時，Cedro Participações 宣佈計劃興建一條鐵路支線，以促進來自 Quadrilátero Ferrífero 的 Serra Azul 地區的鐵礦石運輸。新的港口碼頭將配合這些工作，為 Cedro 及第三方提供出口途徑。

是次拍賣為現任聯邦政府領導下最大規模的港口項目招標，標誌著管理里約熱內盧公共港口的機構 Portos Rio 邁向一個重要里程碑。Portos Rio 總裁 Francisco Martins 強調了該項目的重要性：「這個碼頭不單能提升伊塔瓜伊港的吞吐量，更可推動該區的社會經濟增長，創造數以千計的職位，並增加稅收。」

根據該項目的技術、經濟及環境可行性研究 (EVTEA) 指出，該碼頭在施工期間將創造約 2,800 個直接和間接職位，投入運作後亦可創造相若數量的職位。在 35 年的合約期內，該項目預計將帶來高達 12 億巴西雷亞爾的市政稅收 (ISS)。

Cedro Participações 法律及機構事務副總裁兼 Sindiextra 董事會成員 Eduardo Couto 強調了業界對該基礎設施的長遠需求：「這個項目象徵著經濟和社會的進步，並且以對環境負責任的方式推行。」

為符合 Cedro 的 ESG 原則，新碼頭將恪守嚴格的生態效益標準，包括可持續資源運用和排放控制。「這是 Cedro 的營運方針，」Kallas 說，「我們正在發展一個項目，在恪守嚴格的環境和社會責任標準的同時，提升整個業界的競爭力。」

SOURCE Cedro Participações