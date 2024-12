Cedro Participações remporte une adjudication historique pour l'extension du port stratégique d'Itaguaí

Avec un investissement de 3,7 milliards de BRL , l'entreprise devient la première société minière 100 % brésilienne à verticaliser ses activités.

MINAS GERAIS, Brésil, 19 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Cedro Participações a remporté la vente aux enchères de la zone ITG-02 du port d'Itaguaí (RJ), qui s'est tenue le mercredi 18 décembre au siège de la bourse B3 à São Paulo. Le site d'environ 350 000 mètres carrés abritera un terminal pour le stockage et la manutention de marchandises minérales solides en vrac, avec une capacité estimée à 20 millions de tonnes par an.

L'entreprise prévoit d'investir 3,7 milliards de BRL dans la construction d'infrastructures pour le complexe portuaire, la construction devant commencer en 2027 et l'exploitation en 2029. Stratégiquement situé entre les installations exploitées par Vale et CSN, le terminal disposera d'un accès direct au réseau ferroviaire MRS.

Grâce à cette initiative, Cedro Participações deviendra la première société brésilienne entièrement privée d'extraction de minerai de fer à verticaliser ses opérations et à s'assurer un accès direct aux exportations maritimes. Ce développement devrait permettre d'augmenter considérablement la capacité de production et les exportations du secteur minier brésilien.

« Le terminal s'inscrit parfaitement dans la stratégie de croissance et de développement durable de Cedro, ainsi que dans les objectifs plus larges du secteur », a déclaré Lucas Kallas, président du conseil d'administration de Cedro Participações, qui contrôle également Cedro Mineração.

Actuellement, les petites et moyennes entreprises minières dépendent des ports appartenant à des acteurs plus importants pour expédier leur production. Alors que les grandes entreprises développent leurs capacités, les petits opérateurs sont confrontés à des limitations dues à l'insuffisance de l'espace de stockage dans les ports existants. Cedro prévoit un goulot d'étranglement logistique dans les exportations de production au cours des cinq prochaines années.

« Nous améliorerons l'efficacité et la compétitivité tout en favorisant le développement social et économique dans la région du Quadrilatère Ferroviaire (Minas Gerais) et le long de la côte de Rio de Janeiro », a ajouté M. Kallas. « Cet investissement profite non seulement aux petites entreprises, mais aussi aux leaders du secteur, en ouvrant de nouvelles voies pour la croissance des exportations. »

Fabiano Carvalho, vice-président chargé de la stratégie commerciale et des projets, a souligné l'impact économique plus large : « L'acquisition de ce port créera de nouvelles opportunités commerciales, élargira la portée opérationnelle et encouragera le développement de projets futurs. Cette infrastructure libérera le potentiel logistique entre Minas Gerais et Rio de Janeiro .»

José Carlos Martins, membre du conseil d'administration, s'est penché sur l'importance historique de la victoire aux enchères : « Deux cent dix-sept ans après l'ouverture des ports brésiliens, nous vivons un moment historique. Cedro est fière d'avoir obtenu cette concession et nous sommes convaincus que cet investissement contribuera de manière significative aux économies de Rio de Janeiro et de Minas Gerais. »

Le ministre brésilien des ports et des aéroports, Silvio Serafim da Costa Filho, a décrit la vente aux enchères comme la plus importante de l'histoire, compte tenu de l'ampleur de l'investissement. « Cette vente aux enchères de marchandises en vrac dans le port d'Itaguaí est cruciale pour le secteur minier brésilien. L'investissement de 3,7 milliards de BRL revêt une importance stratégique pour le développement de Rio de Janeiro et du pays dans son ensemble. »

Engagement en faveur des infrastructures

Au début de l'année, Cedro Participações a annoncé son intention de construire un embranchement ferroviaire pour faciliter le transport du minerai de fer de la région de Serra Azul dans le Quadrilatère Ferroviaire. Le nouveau terminal portuaire viendra compléter ces efforts, en offrant une capacité d'exportation à la fois pour Cedro et pour des tiers.

Cette vente aux enchères, la plus importante réalisée par l'administration fédérale actuelle, marque une étape importante pour Portos Rio, l'autorité chargée de la gestion des ports publics de Rio de Janeiro. Francisco Martins, président de Portos Rio, a souligné l'importance du projet : « Ce terminal permettra non seulement d'accroître la capacité du port d'Itaguaí, mais aussi de stimuler la croissance socio-économique de la région, de créer des milliers d'emplois et d'augmenter les recettes fiscales. »

Selon l'étude de faisabilité technique, économique et environnementale (EVTEA) du projet, le terminal créera environ 2 800 emplois directs et indirects pendant la construction, et autant pendant l'exploitation. Pendant la durée du contrat de 35 ans, le projet devrait générer jusqu'à 1,2 milliard de BRL de recettes fiscales municipales (ISS).

Eduardo Couto, vice-président chargé des affaires juridiques et institutionnelles chez Cedro Participações et membre du conseil d'administration de Sindiextra, a souligné que le secteur avait besoin de cette infrastructure depuis longtemps : « Ce projet représente un progrès économique et social, réalisé dans le respect de l'environnement. »

Conformément aux principes ESG de Cedro, le nouveau terminal respectera des normes rigoureuses en matière d'éco-efficacité, notamment en ce qui concerne l'utilisation durable des ressources et le contrôle des émissions. « C'est la façon dont Cedro fait des affaires », a déclaré M. Kallas. « Nous développons un projet qui renforcera la compétitivité du secteur tout en respectant des normes strictes en matière d'environnement et de responsabilité sociale. »