Cedro Participações wint historische veiling voor strategische uitbreiding haven Itaguaí

Met een investering van BRL 3,7 miljard wordt het bedrijf het eerste 100% Braziliaanse mijnbouwbedrijf dat zijn activiteiten verticaliseert

MINAS GERAIS, Brazilië, 20 december 2024 /PRNewswire/ -- Cedro Participações heeft de veiling voor het ITG-02 gebied in de haven van Itaguaí (RJ) gewonnen, die op woensdag 18 december werd gehouden op het hoofdkantoor van B3 in São Paulo. Op het terrein van ongeveer 350.000 vierkante meter komt een terminal voor de opslag en overslag van vaste minerale bulkgoederen, met een geschatte capaciteit van 20 miljoen ton per jaar.

Het bedrijf is van plan om 3,7 miljard BRL te investeren in de aanleg van infrastructuur voor het havencomplex, waarbij de bouw in 2027 moet beginnen en de exploitatie in 2029. De terminal is strategisch gelegen tussen faciliteiten die worden geëxploiteerd door Vale en CSN en heeft directe toegang tot het MRS-spoornetwerk.

Met dit initiatief wordt Cedro Participações het eerste Braziliaanse ijzerertsbedrijf in privébezit dat zijn activiteiten verticaliseert en directe toegang krijgt tot de export over zee. Verwacht wordt dat deze ontwikkeling de productiecapaciteit en export van de Braziliaanse mijnbouwsector in belangrijke mate zal stimuleren.

"De terminal past perfect in de groei- en duurzaamheidsstrategie van Cedro en in de bredere doelstellingen van de industrie," zegt Lucas Kallas, voorzitter van de raad van bestuur van Cedro Participações, die ook zeggenschap heeft over Cedro Mineração.

Momenteel zijn kleine en middelgrote mijnbouwbedrijven afhankelijk van havens die eigendom zijn van grotere spelers om hun productie te verschepen. Terwijl de grote bedrijven hun capaciteit uitbreiden, krijgen kleinere exploitanten te maken met beperkingen door onvoldoende opslagruimte in de bestaande havens. Cedro voorspelt een logistiek knelpunt in de productie-export binnen de komende vijf jaar.

"We zullen efficiënter en concurrerender worden en tegelijkertijd de sociale en economische ontwikkeling in de regio Quadrilátero Ferrífero in Minas Gerais en langs de kust van Rio de Janeiro stimuleren," aldus Kallas. "Deze investering komt niet alleen ten goede aan kleinere bedrijven, maar ook aan de marktleiders in de branche omdat het nieuwe wegen voor exportgroei opent."

Fabiano Carvalho, vicepresident handelsstrategie en projecten, benadrukt de bredere economische impact: "De aankoop van deze haven creëert nieuwe zakelijke kansen, vergroot het operationele bereik en stimuleert de ontwikkeling van toekomstige projecten. Deze infrastructuur zal het logistieke potentieel tussen Minas Gerais en Rio de Janeiro ontsluiten."

Bestuurslid José Carlos Martins keek terug op het historische belang van de gewonnen veiling: "Tweehonderdzeventien jaar na de opening van de Braziliaanse havens zijn we getuige van een historisch moment. Cedro is er trots op deze concessie in de wacht te hebben gesleept en we zijn ervan overtuigd dat deze investering een belangrijke bijdrage zal leveren aan de economieën van Rio de Janeiro en Minas Gerais."

De Braziliaanse minister van Havens en Luchthavens, Silvio Serafim da Costa Filho, beschreef de veiling als de grootste in de geschiedenis, gezien de omvang van de investering. "Deze veiling voor bulklading in de haven van Itaguaí is cruciaal voor de Braziliaanse mijnbouwsector. De investering van 3,7 miljard BRL is van strategisch belang voor de ontwikkeling van Rio de Janeiro en het land als geheel."

Inzet voor infrastructuur

Eerder dit jaar kondigde Cedro Participações plannen aan om een spoortak te bouwen om het transport van ijzererts uit de Serra Azul regio in de Quadrilátero Ferrífero te vergemakkelijken. De nieuwe haventerminal zal deze inspanningen aanvullen en exportcapaciteit bieden voor zowel Cedro als derden.

De veiling, de grootste havenveiling onder de huidige federale regering, is een belangrijke mijlpaal voor Portos Rio, de autoriteit die de openbare havens in Rio de Janeiro beheert. Francisco Martins, voorzitter van Portos Rio, benadrukte het belang van het project: "Deze terminal zal niet alleen de capaciteit van de haven van Itaguaí vergroten, maar ook de sociaaleconomische groei in de regio stimuleren, duizenden banen creëren en de belastinginkomsten opvoeren."

Volgens de Technical, Economic and Environmental Feasibility Study (EVTEA) van het project zal de terminal ongeveer 2.800 directe en indirecte banen creëren tijdens de bouw en een gelijk aantal tijdens de exploitatie. Verwacht wordt dat het project gedurende het 35-jarige contract tot 1,2 miljard BRL aan gemeentelijke belastinginkomsten zal genereren (ISS).

Eduardo Couto, Vice President Legal and Institutional Affairs bij Cedro Participações en bestuurslid van Sindiextra, legt de focus op de langdurige behoefte van de sector aan deze infrastructuur: "Dit project vertegenwoordigt economische en sociale vooruitgang, uitgevoerd met verantwoordelijkheid voor het milieu."

In lijn met de ESG-principes van Cedro zal de nieuwe terminal voldoen aan strenge eco-efficiëntienormen, waaronder duurzaam gebruik van hulpbronnen en emissiecontroles. "Dit is de Cedro manier van zakendoen," zei Kallas. "We ontwikkelen een project dat het concurrentievermogen in de hele sector zal vergroten en tegelijkertijd voldoet aan strenge normen op het gebied van milieu en sociale verantwoordelijkheid."