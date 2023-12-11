CHG ENSOL تقدم حلولًا مبتكرة لتغير المناخ في مؤتمر COP28

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 11 ديسمبر 2023 /PRNewswire/ -- شركة CHG ENSOL المحدودة للتكنولوجيا المتجددة (CHG ENSOL) التابعة لمجموعة سنترال القابضة (كود السهم: (HK.01735، بحُكم خبرتها في صناعة الطاقة الكهروضوئية والحلول الخضراء والبدائل منخفضة الكربون، قدمت تقنيات وحلول مبتكرة لمواجهة تغير المناخ وتعزيز التنمية المستدامة في قمة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي ((UNFCCC .COP28

تمت دعوة الدكتور Liu Zhifengالمدير العام لشركة CHG ENSOL، للاستماع إلى آرائه والاستفادة من خبراته في مناقشة حول الدور الرئيسي لصناعة الطاقة الكهروضوئية في تحويل الطاقة العالمية وتعزيز التنمية المستدامة في فاعلية "يوم الطبيعة - الحلول العالمية للمناخ: ما لك وما عليك".

وصرّح قائلًا: "إن جوهر أزمة المناخ هو مشكلة انبعاثات الكربون، والتي ترتبط بشكل أساسي بجميع الصناعات، ومن المتوقع أن تقود الطاقة الكهروضوئية صناعة الطاقة لتصبح أول صناعة صافية صفر. مع التكرار المستمر للتكنولوجيا الكهروضوئية، واستخدام الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع في المصانع الذكية، ومع الابتكار المستمر وتحديث العمليات منخفضة الكربون للسلسلة الصناعية، فإن صناعة الطاقة الكهروضوئية الصينية لا تنتج طاقة خضراء ومنخفضة الكربون فحسب، ولكنها أيضًا تتميز بتشغيل ذكي وفعال وصديق للبيئة. باعتبارها متمرسة في مفهوم التنمية الخضراء ومنخفضة الكربون، تستخدم شركة CHG ENSOL باستمرار التطبيق المبتكر للذكاء العالي والرقمنة والشبكات في روابط مختلفة مثل البحث والتطوير والتشغيل والإنتاج، وتقدم المساهمات الواجبة في العمل المناخي العالمي"

وخلال الجلسة، أجرى سيادته حوارًا مطولًا مع معالي السيد محمد أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع بدولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس مجلس إدارة الصندوق العالمي للحياة البرية في الدولة. وأضاف دكتور Liu Zhifeng قائلًا أن "إزالة الكربون" هو اتجاه عالمي يجب اتباعه. الطاقة الكهروضوئية هي العامل الأساسي والرئيسي في هذه العملية، والتكنولوجيا هي العامل المساعد الأكثر أهمية. وتدعو منطقة الشرق الأوسط باستمرار إلى زيادة تنويع مصادر الطاقة، حيث تحظى بفرصة متميزة بفضل وجودها في موقع مميز بالنسبة للشمس. بفضل كفاءة الخلية التي تبلغ 26.06% في الإنتاج الضخم، فإن وحدات TOPCon من النوع n من CHG ENSOL لا تتمكن من تحقيق كفاءة تبلغ 22.84% فحسب، بل تتمتع أيضًا بمزايا أخرى مثل معامل درجة الحرارة المنخفضة وثنائية الوجه العالية (نسبة الكفاءة الخلفية إلى الكفاءة الأمامية الخاضعة لنفس الإشعاع). مما يساهم في جلب المزيد من فرص التنمية المستدامة لاقتصاد الشرق الأوسط وبيئته.

وتواصل CHG ENSOL مستقبلًا الالتزام التام بمفهوم التنمية المستدامة، وتعزيز سمة الابتكار التكنولوجي بشكل مستمر، وبناء سلسلة صناعية خضراء ومنخفضة الكربون، والمساهمة بشكل أكبر في جهود تغير المناخ العالمي والتنمية المستدامة.