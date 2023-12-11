CHG ENSOL, 28 COP'da İklim Değişikliği için Yenilikçi Çözümler Sunuyor

DUBAI, BAE, 11 Aralık 2023 /PRNewswire/ -- Central Holding Group'un (hisse senedi kodu: HK.01735) bir iştirakı olanCHG ENSOL Renewable Technology Co., Ltd. (CHG ENSOL) PV endüstrisinde uzman ve yeşil ve düşük karbonlu kavramların uygulayıcısı olarak, iklim değişikliği ve sürdürülebilir kalkınma için yenilikçi teknolojilerini ve çözümlerini İklim Değişikliği United Nations Framework Convention (UNFCCC) 28 COP zirvesinde sundu.

Dr. CHG ENSOL Genel Müdürü Liu Zhifeng, "Doğa Günü - Küresel İklim Çözümleri için Kazan-Kazan ve Sorumluluk" etkinliğinde PV endüstrisinin küresel enerji dönüşümündeki kilit rolü ve sürdürülebilir kalkınmanın teşvik edilmesi hakkındaki görüş ve deneyimlerini paylaşmak üzere davet edildi.

Kendisi bundan bahsetti: "İklim sorununun özü, temelde tüm endüstrilerle ilgili olan karbon emisyonu sorunudur ve PV'nin enerji endüstrisinin ilk net sıfır endüstrisi olmasına öncülük etmesi beklenmektedir. PV teknolojisinin sürekli yinelenmesi, AI akıllı fabrikaların büyük ölçekli tanıtımı ve endüstriyel zincirin düşük karbonlu operasyonunun sürekli inovasyonu ve yükseltilmesi ile Çin PV endüstrisi sadece yeşil ve düşük karbonlu enerji üretmekle kalmıyor, aynı zamanda kendi akıllı, yeşil ve verimli operasyonunu da gerçekleştiriyor. CHG ENSOL, yeşil ve düşük karbonlu kalkınma konseptinin bir uygulayıcısı olarak, Ar-Ge, operasyon ve üretim gibi çeşitli bağlantılarda yüksek zeka, dijitalleşme ve ağ oluşturmanın yenilikçi uygulamalarını sürekli olarak gerçekleştirmekte ve küresel iklim eylemine gerekli katkıları sağlamaktadır. "

Oturum sırasında H.E. ile derin bir fikir alışverişinde bulundu. Mohammed Ahmed Al Bowardi, BAE Savunma Bakanı ve World Wildlife Fund UAE Başkanı. Dr. Liu Zhifeng, "karbondan arınmanın" takip edilmesi gereken küresel bir trend olduğunu belirtti. PV bu sürecin mutlak kahramanıdır ve teknoloji en önemli koldur. Orta Doğu bölgesi sürekli olarak enerji çeşitliliğinin geliştirilmesini savunmaktadır ve güneş radyasyonu koşullarında benzersiz avantajlara sahiptir. Seri üretimde 26,06% hücre verimliliğine sahip olan CHG ENSOL'ün n-tipi TOPCon modülleri sadece 22,84% verimlilik elde etmekle kalmıyor, aynı zamanda düşük sıcaklık katsayısı ve yüksek çift yüzeylilik gibi avantajlara da sahip. Orta Doğu'nun ekonomisine ve çevresine daha sürdürülebilir kalkınma fırsatları getirmeye yardımcı olabilir.

Gelecekte, CHG ENSOL sürdürülebilir kalkınma konseptine bağlı kalmayı, teknolojik yenilikçilik özelliğini sürekli olarak güçlendirmeyi, yeşil ve düşük karbonlu bir sanayi zinciri oluşturmayı ve küresel iklim değişikliği çabasına ve sürdürülebilir kalkınmaya daha fazla katkıda bulunmayı sürdürecektir.