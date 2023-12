CHG ENSOL fournit des solutions innovantes pour lutter contre le changement climatique à la COP28

DUBAÏ, EAU, 11 décembre 2023 /PRNewswire/ -- CHG ENSOL Renewable Technology Co., Ltd. (CHG ENSOL), une filiale de Central Holding Group (code boursier : HK.01735), en tant qu'expert de l'industrie photovoltaïque et praticien des concepts verts et à faible émission de carbone, a présenté ses technologies et solutions innovantes pour lutter contre le changement climatique et promouvoir le développement durable lors du sommet de la COP28 de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC).

M. Liu Zhifeng, directeur général de CHG ENSOL, a été invité à partager ses vues et expériences sur le rôle clé de l'industrie photovoltaïque dans la transformation énergétique mondiale et la promotion du développement durable lors de l'événement « Nature Day - Win-Win and Responsibility for Global Climate Solutions ».

Il a mentionné ce qui suit : « Le cœur de la question climatique est la question des émissions de carbone, qui est essentiellement liée à toutes les industries, et le photovoltaïque devrait conduire le secteur de l'énergie à devenir la première industrie neutre en carbone. Avec l'itération continue de la technologie photovoltaïque, l'introduction à grande échelle d'usines intelligentes alimentées par l'IA, l'innovation continue et la mise à niveau du fonctionnement à faible émission de carbone de la chaîne industrielle, l'industrie photovoltaïque chinoise ne produit pas seulement de l'énergie verte et à faible émission de carbone, mais réalise également son propre fonctionnement intelligent, vert et efficace. CHG ENSOL, en tant que praticien du concept de développement vert et à faible émission de carbone, réalise en permanence l'application innovante de l'intelligence élevée, de la numérisation et de la mise en réseau dans divers liens tels que la R&D, l'exploitation et la production, et apporte sa contribution à l'action climatique mondiale. »

Au cours de la session, il a eu un échange approfondi avec S.E. Mohammed Ahmed Al Bowardi, ministre de la Défense des EAU et président du Fonds mondial pour la nature des EAU. M. Liu Zhifeng a mentionné que la « décarbonisation » est une tendance mondiale qui doit être suivie. Le photovoltaïque est le protagoniste absolu dans ce processus et la technologie est le levier le plus important. La région du Moyen-Orient plaide continuellement pour le développement de la diversification énergétique et présente des avantages uniques en matière des conditions de rayonnement solaire. Avec un rendement cellulaire de 26,06 % de la production en série, les modules TOPCon de type n de CHG ENSOL peuvent non seulement atteindre une efficacité de 22,84 %, mais présentent également des avantages tels qu'un faible coefficient de température et une biface élevée. Cela peut contribuer à créer davantage de possibilités de développement durable pour l'économie et l'environnement du Moyen-Orient.

À l'avenir, CHG ENSOL continuera d'adhérer au concept de développement durable, ne cessera pas de renforcer l'attribut d'innovation technologique, construira activement une chaîne industrielle verte et à faible émission de carbone et contribuera davantage à l'effort mondial en matière de lutte contre le changement climatique et de développement durable.