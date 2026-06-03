CHR Group تستحوذ على Rmoni وAndy لترسيخ مكانتها كشريك رقمي رائد لقطاع خدمات الطعام

ستحظى استراتيجية النمو الدولي بدعم من استثمار استراتيجي جديد من PSG Equity، إلى جانب استمرار دعم المستثمر الحالي Verto

باريس, 3 يونيو / حزيران 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت CHR Group ("CHR")، التي تُعد رائداً أوروبياً في سلامة الغذاء الرقمية والامتثال وبرمجيات إدارة خدمات الطعام، اليوم عن استحواذها على Rmoni وAndy، وهما شركتان تقنيتان بارزتان في رقمنة عمليات خدمات الطعام.

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تضيف Rmoni، وهي شركة متخصصة في حلول المراقبة المتصلة وإدارة الجودة وتتخذ من البنلوكس مقراً لها، تقنيات متقدمة لمراقبة المستشعرات في الوقت الفعلي ومراقبة درجات الحرارة، تستخدمها مجموعات دولية في قطاعي خدمات الطعام والتجزئة. يوفر Andy، الذي يتخذ من إسبانيا مقراً له، برمجيات إدارة العمليات وإدارة تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة (HACCP) المصممة خصيصاً لسلاسل المطاعم الكبرى ومشغلي خدمات الطعام عبر مواقع متعددة.

إلى جانب منصتي CHR الرئيسيتين، ePackPro وAdoria، تعزز عمليات الاستحواذ هذه الحضور الدولي لـ CHR بشكل كبير وتوسع نطاق قدراتها. من خلال ePackPro وAdoria، تدعم CHR بالفعل ~185,000 مستخدم عبر ~28,000 موقع لخدمات الطعام في نحو 50 دولة، وتخدم المطاعم والمقاهي والفنادق ومشغلي خدمات التموين والمخابز ومحال الجزارة ومجموعات خدمات الطعام في قطاعي التجزئة والمؤسسات.

كما تعزز إضافة Rmoni وAndy تموضع المجموعة في شريحة المؤسسات الكبرى، وتسرّع وتيرة تطويرها في إسبانيا وبلجيكا وهولندا وغيرها من الأسواق الدولية.

Stéphane Ankaoua، الرئيس التنفيذي لدى ePackPro ورئيس CHR Group: "مع Rmoni وAndy، نخطو خطوة جديدة في مسيرة تطوير ePackPro. تتيح لنا عمليات الاستحواذ هذه توسيع عروضنا إلى ما يتجاوز الامتثال لمتطلبات تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة، من خلال دمج بُعدين أصبحا حاسمين لمهنيي قطاع خدمات الطعام وتجارة الأغذية بالتجزئة: إدارة العمليات في الموقع ومراقبة المعدات المتصلة. يتمثل طموحنا في بناء منصة مرجعية عالمية قادرة على دعم المنشآت المستقلة والمجموعات متعددة المواقع، بالمعايير نفسها من البساطة والموثوقية والأداء."

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