CHR Group neemt Rmoni en Andy over om zich te positioneren als toonaangevende digitale partner voor de foodservicebranche

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PARIJS, 2 juni 2026 /PRNewswire/ -- CHR Group ('CHR'), een Europese leider op het gebied van software voor digitale voedselveiligheid, naleving van regelgeving en foodservicemanagement, heeft vandaag de overname aangekondigd van Rmoni en Andy, twee toonaangevende technologiebedrijven op het gebied van de digitalisering van foodserviceactiviteiten.

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Rmoni, een in de Benelux gevestigde specialist in oplossingen voor verbonden monitoring en kwaliteitsbeheer, brengt geavanceerde technologieën voor realtime sensor- en temperatuurmonitoring mee die worden gebruikt door internationale foodservice- en retailgroepen. Het in Spanje gevestigde Andy levert software voor operationeel beheer en HACCP-beheer die specifiek is ontworpen voor grote restaurantketens en foodservice-uitbaters met meerdere vestigingen.

Samen met ePackPro en Adoria, de toonaangevende platformen van CHR, versterken de overnames de internationale aanwezigheid van CHR aanzienlijk en breiden de mogelijkheden van het bedrijf verder uit. Via ePackPro en Adoria ondersteunt CHR reeds ongeveer 185.000 gebruikers verspreid over ongeveer 28.000 foodservicelocaties in bijna vijftig landen. Daarmee bedient het bedrijf restaurants, eethuizen, hotels, cateringbedrijven, bakkerijen, slagerijen, retailorganisaties en institutionele foodservicegroepen.

De toevoeging van Rmoni en Andy versterkt de positie van de groep in het segment van grote ondernemingen verder en versnelt zijn groei in Spanje, België, Nederland en andere internationale markten.

Stéphane Ankaoua, CEO van ePackPro en voorzitter van CHR Group: "Met Rmoni en Andy zetten we een nieuwe stap in de ontwikkeling van ePackPro. Dankzij deze overnames kunnen we ons aanbod uitbreiden tot voorbij HACCP-compliance door twee dimensies te integreren die cruciaal zijn geworden voor professionals in de foodservice- en foodretailbranche: operationeel beheer op locatie en monitoring van verbonden apparatuur. Het is onze ambitie om een wereldwijd toonaangevend platform uit te bouwen dat zowel onafhankelijke vestigingen als organisaties met meerdere locaties kan ondersteunen, met dezelfde hoge normen op het gebied van gebruiksgemak, betrouwbaarheid en prestaties."

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Perswoordvoerder:

Hélène Paulmier

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