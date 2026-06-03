CHR Group acquiert Rmoni et Andy pour s'imposer comme un partenaire digital de référence pour le secteur de la restauration

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PARIS, 3er juin 2026 /PRNewswire/ -- CHR Group (« CHR »), un leader européen de la sécurité alimentaire numérique, de la conformité et des logiciels de gestion des services alimentaires, a annoncé aujourd'hui les acquisitions de Rmoni et Andy, deux acteurs technologiques majeurs dans le secteur de la numérisation des opérations de services alimentaires.

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Rmoni, société spécialiste dans les solutions connectées de surveillance et de gestion de la qualité basée au Benelux, propose des technologies avancées de capteurs en temps réel et de surveillance de la température utilisées par des groupes internationaux de restauration et de vente au détail. Andy, dont le siège est en Espagne, fournit un logiciel de gestion opérationnelle et HACCP spécialement conçu pour les grandes chaînes de restaurants et les opérateurs de la restauration multi-sites.

Avec les plateformes phares de CHR, ePackPro et Adoria, ces acquisitions viennent renforcer considérablement l'empreinte internationale de CHR et élargir ses capacités. Grâce à ePackPro et Adoria, CHR soutient déjà près de 185 000 utilisateurs sur environ 28 000 sites de restauration dans près de 50 pays, au service des restaurants, des cafés, des hôtels, des traiteurs, des boulangeries, des boucheries, des groupes de restauration de détail et institutionnelle.

Avec l'intégration de Rmoni et Andy le groupe renforce son positionnement dans le segment des entreprises et accélère son développement en Espagne, en Belgique, aux Pays-Bas et sur d'autres marchés internationaux.

Stéphane Ankaoua, PDG d'ePackPro et président du groupe CHR : « Avec Rmoni et Andy, nous franchissons une nouvelle étape dans le développement d'ePackPro. Ces acquisitions nous permettent d'élargir notre offre au-delà de la conformité HACCP en intégrant deux dimensions devenues essentielles pour les professionnels de la restauration et de la distribution de produits alimentaires : la gestion opérationnelle sur site et la surveillance grâce aux équipements connectés. Notre ambition est de construire une plateforme de référence mondiale capable de prendre en charge aussi bien les établissements indépendants que les groupes multi-sites, en maintenant les mêmes standards de simplicité, de fiabilité et de performance ».

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