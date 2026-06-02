CHR Group adquiere Rmoni y Andy para consolidarse como socio digital líder en el sector de la restauración

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MADRID, 2 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- CHR Group ("CHR"), líder europeo en software digital para la seguridad alimentaria, el cumplimiento normativo y la gestión de servicios de alimentación, anunció hoy la adquisición de Rmoni y Andy, dos importantes empresas tecnológicas dedicadas a la digitalización de las operaciones de servicios de alimentación.

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Rmoni, especialista con sede en el Benelux en soluciones de monitorización conectada y gestión de calidad, ofrece tecnologías avanzadas de sensores y monitorización de temperatura en tiempo real utilizadas por grupos internacionales de restauración y distribución. Andy, con sede en España, proporciona software de gestión operativa y HACCP diseñado específicamente para grandes cadenas de restaurantes y operadores de restauración con múltiples establecimientos.

Junto con las plataformas insignia de CHR, ePackPro y Adoria, estas adquisiciones fortalecen significativamente la presencia internacional de CHR y amplían sus capacidades. A través de ePackPro y Adoria, CHR ya presta servicio a aproximadamente 185.000 usuarios en cerca de 28.000 establecimientos de servicios de alimentación en casi 50 países, incluyendo restaurantes, cafeterías, hoteles, empresas de catering, panaderías, carnicerías, comercios minoristas y grupos de servicios de alimentación institucionales.

La incorporación de Rmoni y Andy refuerza aún más el posicionamiento del grupo en el segmento empresarial y acelera su desarrollo en España, Bélgica, los Países Bajos y otros mercados internacionales.

Stéphane Ankaoua, consejero delegado de ePackPro y presidente de CHR Group: "Con Rmoni y Andy, damos un nuevo paso en el desarrollo de ePackPro. Estas adquisiciones nos permiten ampliar nuestra oferta más allá del cumplimiento de la normativa HACCP, integrando dos dimensiones que se han vuelto cruciales para los profesionales de la restauración y la venta minorista de alimentos: la gestión operativa in situ y la monitorización de equipos conectados. Nuestra ambición es construir una plataforma de referencia global capaz de dar soporte tanto a establecimientos independientes como a grupos con múltiples sedes, con los mismos estándares de sencillez, fiabilidad y rendimiento".

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