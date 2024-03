Cognizant تكشف عن مختبر الذكاء الاصطناعي المتقدم والمخصص لإسراع أبحاث الذكاء الاصطناعي والابتكار

يأتي إطلاق مختبر الذكاء الاصطناعي المتقدم التابع لشركة Cognizant في وقت تعمل فيه المؤسسات بسرعة لفهم تأثير الذكاء الاصطناعي وتلبية التوقعات المتزايدة حول إمكاناته الواعدة. ولقد أظهرت الأبحاث الحديثة أن أكثر من نصف المديرين التنفيذيين (66%) متضاربو الآراء أو غير راضين عن التقدم الذي أحرزته شركاتهم في مجال الذكاء الاصطناعي الذكاء الاصطناعي التوليدي، ويخطط معظم المديرين التنفيذيين (85%) لزيادة الإنفاق على الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي في عام 2024. وعلى المدى الطويل، تُظهر دراسة حديثة أجرتها Cognizant بالتعاون مع Oxford Economics أن الذكاء الاصطناعي التوليدي يمكن أن يضخ ما يصل إلى تريليون دولار في الاقتصاد الأمريكي بحلول عام 2032.

قال Ravi Kumar S.، الرئيس التنفيذي لشركة Cognizant: "مع تطور الذكاء الاصطناعي بسرعة وانتشار استخداماته، تعمل Cognizant باستمرار على المواكبة والتقدم من خلال الشراكات الإستراتيجية وبرامج التدريب واستثمارات المنصات لتكون شركة تعتمد على الذكاء الاصطناعي في المقام الأول. ومع إطلاق مختبر الذكاء الاصطناعي المتقدم من Cognizant، نتقدم بدورنا في هذا الجهد من خلال الاستثمار في أحدث أبحاث الذكاء الاصطناعي الأساسية التي ترسخ مكانتنا في طليعة الابتكار وريادة مجال عملنا. ونظرًا إلى أننا نملك علاقة حلول العملاء من البداية إلى النهاية، فلدينا مجال رؤية فريد من نوعه بشن الشركات والصناعات واحتياجات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها. ونركز بشكل خاص على أبحاث الذكاء الاصطناعي وتطويره من أجل إرساء الأسس لتحقيق نتائج أعمال أفضل ومستقبل أكثر ازدهارًا."

من خلال تسخير قوة النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) كعوامل معرفية قديرة، سيستخدم الباحثون والمطورون في المختبر منصة Cognizant Neuro™‎ للذكاء الاصطناعي لتنسيق تلك النماذج وتوطينها في أنظمة الذكاء الاصطناعي لصنع القرار، ما يمكن أن يؤثر بشكل إيجابي في نتائج الأعمال وتحسينها. وبالانتقال إلى مجالات أبعد من الهندسة الفورية والضبط الدقيق، سيتم تصميم تطبيقات الذكاء الاصطناعي المخصصة هذه لدعم نتائج ذات قيمة أعلى - بدءًا من قرارات الأعمال الإستراتيجية على مستوى مجلس الإدارة وحتى عمليات المؤسسة، بما في ذلك الدعم المالي والمبيعات والمنتجات ودعم تكنولوجيا المعلومات، إلى دعم الإنتاجية اليومية للموظفين الأفراد.

قال الدكتور Manish Saggar، الأستاذ المساعد ومديرBrain Dynamics Lab في كلية الطب بجامعة ستانفورد: "يعد مختبر الذكاء الاصطناعي المتقدم التابع لشركة Cognizant شريكًا مهمًا لنا في مجتمع البحث، وقد أسرعنا للتعاون معه بالفعل، حيث نعمل على محاكاة ديناميكيات الدماغ لدى الأشخاص الأصحاء والمرضى. ويغمرني الحماس بشأن التقدم الذي نحرزه معًا، بالإضافة إلى تأثيره المحتمل - ليس فقط في تقدم العلوم ولكن أيضًا لتطوير تدخلات جديدة تفيد علاج اضطرابات الصحة العقلية."

وعلى وجه التحديد، سيركز مختبر الذكاء الاصطناعي المتقدم التابع لشركة Cognizant على المجالات التالية:

البحث والتصميم والتقييم والبناء وعرض حلول الذكاء الاصطناعي المبتكرة لإنتاجية الأعمال واتخاذ القرار عبر مختلف المجالات

التعاون مع أصحاب المصلحة من الجهات الخارجية، بما في ذلك المؤسسات البحثية والعملاء والشركات الناشئة، والمشاركة في مشروعت بحثية ترمي إلى خدمة الذكاء الاصطناعي للصالح العام

نشر حلول صنع القرار المدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي على مستوى العالم، وتعزيز Cognizant كمركز معرفي للأبحاث المنشورة والمراجعة من قبل النظراء حول الذكاء الاصطناعي

الشراكة عبر خطوط أعمال وممارسات Cognizant لتدريب الموظفين وتحسين مهاراتهم في ما يتعلق بحلول الذكاء الاصطناعي الجديدة عندما تصبح متاحة من خلال منصة Cognizant Neuro™ للذكاء الاصطناعي

تعزيز بيئة التعلم المستمر والابتكار وتبادل المعرفة

سيتولى قيادة المُختبر رائد أعمال والمخترع في مجال الذكاء الاصطناعي، Babak Hodjat، مع إجراء أنشطة بحثية في مجال الذكاء الاصطناعي تحت إشراف أستاذ الذكاء الاصطناعي بجامعة تكساس في أوستن ورائد التطور العصبي، Risto Miikkulainen. وفي العام الماضي وحده، نشر فريقهما من الباحثين والمطورين بالفعل 14 ورقة بحثية في المنابر الأكاديمية، وحصل على جائزة Best Pathway to Impact Award (أفضل مسار للتأثير في ورشة عمل) في NeurIPS 2023 Climate Change Workshop، وذلك عن الورقة البحثية Discovering Effective Policies for Land-Use Planning (اكتشاف السياسات الفعالة لتخطيط استخدام الأراضي).

وبالإضافة إلى إطلاق مختبر الذكاء الاصطناعي المتقدم التابع لشركة Cognizant، تدعم الشركة اعتماد الذكاء الاصطناعي للمؤسسات من خلال استوديوهات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها في لندن ونيويورك وسان فرانسيسكو ودالاس وبنغالورو. وتعمل هذه الاستوديوهات كمساحات للإلهام والابتكار المشترك، حيث تجمع العملاء والزملاء معًا لتحديد حلول الأعمال الجديدة والتعاون فيها.

تلتزم شركة Cognizant بالحفاظ على أعلى معايير الذكاء الاصطناعي المسؤول والأخلاقي، مع التركيز على السلامة والأمن والخصوصية والشفافية والشمول. للحصول على تفاصيل إضافية حول نهج Cognizant تجاه الذكاء الاصطناعي التوليدي والتزام الشركة بالذكاء الاصطناعي المسؤول، تفضل بزيارة هذا الرابط. تقوم Cognizant أيضًا بتطوير الأبحاث والرؤى التي تساعد القادة في اتخاذ قرارات مستنيرة لدعم نجاح شركاتهم. وبالشراكة مع Oxford Economics، نشرت Cognizant مؤخرًا دراسة حول التأثير الاقتصادي للذكاء الاصطناعي، بعنوان "New World, New Work"، وتعتزم إصدار المزيد من الأبحاث عن تأثير الذكاء الاصطناعي في الإنتاجية والمهام والمهارات والوظائف والمهن.

معلومات عن Cognizant

تعمل Cognizant (رمزها في Nasdaq: CTSH) على هندسة الأعمال التجارية الحديثة. نساعد عملاءنا في تحديث التكنولوجيا وإعادة تصور العمليات وتحويل التجارب حتى يتمكنوا من البقاء في طليعة المنافسة في عالمنا السريع التغير. ومعًا، نعمل على تحسين الحياة اليومية. تعرف على كيفية حدوث ذلك على www.cognizant.com أو ‎@cognizant.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2356554/Cognizant_Babak_Hodjat.jpg

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2356555/Cognizant_Risto_Miikkulainen.jpg

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/1794711/Cognizant_Logo.jpg