Cognizant představuje vyspělou laboratoř umělé inteligence pro urychlení výzkumu a inovací v oblasti AI

Spuštění Advanced AI Lab připadá na dobu, kdy se podniky rychle snaží pochopit dopad umělé inteligence a naplnit rozšiřující se očekávání spojená s jejími přísliby. Podle nedávného průzkumu vnímá více než polovina (66 %) vedoucích pracovníků pokrok své společnosti v oblasti AI ambivalentně nebo je s ním přímo nespokojena a většina (85 %) plánuje v roce 2024 výdaje na AI a gen AI zvýšit. V dlouhodobějším horizontu by podle nedávné studie společností Cognizant a Oxford Economics mohla gen AI do roku 2032 přinést do americké ekonomiky až 1 bilion dolarů.

„V době, kdy AI urychleně proniká do mainstreamového užívání, pracuje společnost Cognizant na neustálém posouvání hranic prostřednictvím strategických partnerství, školicích programů a investic do platforem, aby se stala společností primárně zaměřenou na AI," říká generální ředitel společnosti Cognizant Ravi Kumar S. „Spuštění Advanced AI Lab představuje pokrok v tomto snažení díky investicím do nejmodernějšího základního výzkumu AI, který upevňuje naši pozici jedničky v inovacích a v našem oboru. Vzhledem k tomu, že řešení pro klienty vytváříme od začátku až do konce sami, máme unikátní vhled do podniků a různých oborů i jejich potřeb v oblasti AI. Cíleně se zaměřujeme na výzkum a rozvoj umělé inteligence, abychom položili základy pro lepší obchodní výsledky a lepší budoucnost."

Díky uplatnění síly velkých jazykových modelů (Large Language Models, LLM) jako schopných odborných pracovníků budou moci výzkumníci a vývojáři laboratoře využívat AI platformu Cognizant Neuro™ k orchestraci LLM do rozhodovacích systémů umělé inteligence, které dokážou pozitivně ovlivnit a optimalizovat výsledky podnikání. Tyto přizpůsobené aplikace umělé inteligence, které přesahují rámec pouhé tvorby promptů a jejich odlaďování, budou navrženy tak, aby podporovaly výsledky s vyšší hodnotou - od strategických obchodních rozhodnutí na úrovni představenstva přes podnikové operace včetně finanční, prodejní, produktové a IT podpory až po každodenní produktivitu jednotlivých zaměstnanců.

„Laboratoř Advanced AI Lab společnosti Cognizant je pro nás důležitým partnerem v rámci výzkumné komunity, a my s ní již intenzivně spolupracujeme na simulaci dynamiky mozku u zdravé populace i u pacientů," uvedl Dr. Manish Saggar, odborný asistent a ředitel laboratoře dynamiky mozku na Lékařské fakultě Stanfordovy univerzity. „Nesmírně mě těší pokrok, kterého společně dosahujeme, i jeho potenciální dopad na rozvoj vědy a samozřejmě na vývoj nových intervencí v oblasti duševních poruch."

Konkrétně se Advanced AI Lab společnosti Cognizant zaměří na tyto oblasti:

Výzkum, navrhování, vyhodnocování, vytváření a prezentace inovativních řešení umělé inteligence pro produktivitu podniků a rozhodování v různých oblastech.

Spolupráce s externími zúčastněnými stranami, včetně výzkumných institucí, zákazníků a startupů, a zapojení do výzkumných projektů AI-for-good (AI pro dobrou věc).

Globální šíření rozhodovacích řešení s podporou generativní AI a upevňování pozice společnosti Cognizant jako vědomostního střediska pro publikovaný, odborně recenzovaný výzkum v oblasti umělé inteligence.

Spolupráce mezi různými obchodními útvary a oblastmi společnosti Cognizant při školení a zvyšování kvalifikace spolupracovníků v oblasti nových řešení AI, jakmile budou k dispozici prostřednictvím platformy Cognizant Neuro™ AI.

Pěstování prostředí nepřetržitého vzdělávání, inovací a sdílení znalostí.

Laboratoř povede podnikatel a vynálezce v oblasti umělé inteligence Babak Hodjat , přičemž výzkumné aktivity v oblasti umělé inteligence budou probíhat pod dohledem profesora umělé inteligence na Texaské univerzitě v Austinu a průkopníka neuroevoluce Risto Miikkulainena . Jejich tým výzkumníků a vývojářů publikoval jen za poslední rok 14 článků v odborných publikacích a na semináři o klimatické změně NeurIPS 2023 Climate Change Workshop získal cenu Best Pathway to Impact Award za příspěvek Hledání účinných zásad pro územní plánování (Discovering Effective Policies for Land-Use Planning).

Kromě otevření laboratoře Cognizant Advanced AI Lab podporuje společnost Cognizant zavádění umělé inteligence v podnicích prostřednictvím svých inovačních studií (AI Innovation Studios) v Londýně, New Yorku, San Francisku, Dallasu a Bengalúru. Tato studia slouží jako prostor pro inspiraci a sdílený vývoj inovací, kde se mohou klienti a partneři setkávat pro společné objevování a spolupráci na nových obchodních řešeních.

Společnost Cognizant je odhodlána udržovat nejvyšší standardy odpovědné a etické umělé inteligence se zaměřením na bezpečnost, ochranu dat, soukromí, transparentnost a inkluzi. Více informací o přístupu společnosti Cognizant ke generativní umělé inteligenci a o jejím závazku k odpovědnému využívání umělé inteligence najdete zde . Společnost Cognizant se rovněž věnuje rozvoji výzkumu a poznatků, které pomáhají vedoucím pracovníkům informovaně rozhodovat ve prospěch jejich společností. Ve spolupráci s agenturou Oxford Economics společnost Cognizant nedávno zveřejnila studii o ekonomickém dopadu AI New World, New Work (Nový svět, nová práce) a připravuje vydání dalších výzkumů o dopadu AI na produktivitu, úkoly, dovednosti, pracovní místa a profese.

