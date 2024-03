Cognizant dévoile son laboratoire d'intelligence artificielle avancée pour accélérer la recherche et l'innovation en matière d'IA

Le lancement du laboratoire d'IA avancée de Cognizant intervient à un moment où les entreprises travaillent rapidement pour comprendre l'impact de l'IA et répondre aux attentes croissantes liées à ses promesses. Des recherches récentes ont montré que plus de la moitié (66 %) des cadres sont ambivalents ou insatisfaits quant aux progrès de leur entreprise en matière d'IA et d'IA générative, et la plupart des cadres (85 %) prévoient d'augmenter leurs dépenses en matière d'IA et d'IA générative en 2024. À plus long terme, l' étude récente de Cognizant et d'Oxford Economics a révélé que l'IA générative pourrait injecter jusqu'à 1 billion de dollars dans l'économie américaine d'ici 2032.

« Alors que l'IA évolue rapidement vers une utilisation courante, Cognizant repousse continuellement ses limites grâce à des partenariats stratégiques, des programmes de formation et des investissements de plateforme pour devenir une entreprise axée sur l'IA, a déclaré Ravi Kumar S, PDG de Cognizant. Avec le lancement du laboratoire d'IA avancée de Cognizant, nous progressons dans cet effort en investissant dans la recherche fondamentale de pointe en matière d'IA, ce qui établit notre position à l'avant-garde de l'innovation et de notre industrie. Parce que nous maîtrisons la relation de solution client de bout en bout, nous avons une vision unique des entreprises, des secteurs et de leurs besoins en matière d'IA. Nous mettons l'accent sur la recherche et le développement en IA afin de jeter les bases de meilleurs résultats commerciaux et d'un avenir meilleur. »

En exploitant la puissance des grands modèles de langage (LLM) en tant que travailleurs du savoir compétents, les chercheurs et les développeurs du laboratoire utiliseront la plateforme d'IA Cognizant Neuro™ pour orchestrer les LLM en systèmes d'IA décisionnels qui peuvent avoir un impact positif et optimiser les résultats commerciaux. En allant au-delà d'une simple ingénierie rapide et d'un réglage fin, ces applications d'IA personnalisées seront conçues pour soutenir des résultats de plus grande valeur - des décisions stratégiques au niveau du conseil d'administration en passant par les opérations de l'entreprise, notamment le soutien financier, commercial, aux produits et informatique, à la productivité quotidienne des employés.

« Le laboratoire d'IA avancée de Cognizant est un partenaire important pour nous dans le milieu de la recherche, et nous avons déjà travaillé rapidement avec eux sur la simulation de la dynamique du cerveau chez des populations saines et chez des patients, a déclaré le Dr Manish Saggar, professeur adjoint et directeur du laboratoire de dynamique du cerveau à la faculté de médecine de l'Université de Stanford. Je me réjouis des progrès que nous réalisons ensemble, ainsi que par leur impact potentiel non seulement sur l'avancement de la science, mais aussi sur le développement de nouvelles interventions en matière des troubles de santé mentale. »

Plus précisément, le laboratoire d'IA avancée de Cognizant se concentrera sur les domaines suivants :

• Rechercher, concevoir, évaluer, construire et présenter des solutions d'IA innovantes pour la productivité et la prise de décision des entreprises dans divers domaines

• Collaborer avec des parties prenantes externes, notamment des institutions de recherche, des clients et des start-ups, et s'engager dans des projets de recherche « IA pour le bien »

• Évangéliser les solutions de prise de décision axées sur l'intelligence artificielle à l'échelle mondiale et renforcer le rôle de Cognizant en tant que centre de connaissances pour les recherches publiées et évaluées par les pairs sur l'intelligence artificielle

• Collaborer avec les secteurs d'activité et les pratiques de Cognizant pour former et perfectionner les associés sur les nouvelles solutions d'IA à mesure qu'elles deviennent disponibles via la plateforme d'IA Cognizant Neuro™

• Favoriser un environnement d'apprentissage continu, d'innovation et de partage des connaissances

Le laboratoire sera dirigé par l'entrepreneur et inventeur en IA, Babak Hodjat , et comptera des activités de recherche en IA sous la supervision de Risto Miikkulainen , professeur en IA à l'Université du Texas à Austin et pionnier de la neuroévolution. Au cours de la dernière année, leur équipe de chercheurs et de développeurs a déjà publié 14 articles dans des revues universitaires et a reçu le prix Best Pathway to Impact lors de l'atelier sur les changements climatiques de NeurIPS 2023 pour l'article intitulé Discovering Effective Policies for Land-Use Planning .

En plus du lancement du laboratoire d'IA avancée de Cognizant, Cognizant soutient l'adoption de l'IA par les entreprises par le biais de ses studios d'innovation en IA à Londres, New York, San Francisco, Dallas et Bengaluru. Ces studios servent d'espaces d'inspiration et de co-innovation qui rassemblent les clients et les associés pour identifier et collaborer sur de nouvelles solutions commerciales.

Cognizant s'engage à respecter les normes les plus élevées en matière d'IA responsable et éthique, en se concentrant sur la sûreté, la sécurité, la confidentialité, la transparence et l'inclusion. Pour en savoir plus sur l'approche de Cognizant en matière d'IA générative et sur l'engagement de l'entreprise en faveur d'une IA responsable, cliquez ici . Cognizant développe également des recherches et des idées qui aident les dirigeants à prendre des décisions éclairées pour assurer le succès de leur entreprise. En partenariat avec Oxford Economics, Cognizant a récemment publié une étude sur l'impact économique de l'IA, « New World, New Work », et a l'intention de publier d'autres recherches sur l'impact de l'IA en matière de productivité, tâches, compétences, emplois et professions.

À propos de Cognizant

Cognizant (Nasdaq: CTSH) donne vie à des entreprises modernes. Nous aidons nos clients à moderniser la technologie, à réimaginer les processus et à transformer les expériences afin qu'ils puissent rester en tête dans notre monde en constante évolution. Ensemble, nous améliorons le quotidien. Découvrez comment sur www.cognizant.com ou en suivant @cognizant.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2356554/Cognizant_Babak_Hodjat.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2356555/Cognizant_Risto_Miikkulainen.jpg