Cognizant predstavuje pokročilé laboratórium umelej inteligencie s cieľom urýchliť výskum a inovácie v oblasti AI

Otvorenie laboratória Advanced AI Lab spoločnosti Cognizant prichádza v čase, keď podniky rýchlo pracujú na tom, aby pochopili vplyv umelej inteligencie a splnili rastúce očakávania týkajúce sa jej prísľubu. Nedávny výskum preukázal, že viac ako polovica (66 percent) riadiacich pracovníkov je ambivalentná alebo nespokojná s pokrokom svojej spoločnosti v oblasti AI a gen AI a väčšina riadiacich pracovníkov (85 percent) plánuje zvýšiť výdavky na AI a gen AI v roku 2024. Z dlhodobejšieho hľadiska zistila nedávna štúdia spoločnosti Cognizant a Oxford Economics, že gen AI by mohla do ekonomiky USA do roku 2032 priniesť až 1 bilión dolárov.

„Keďže AI rýchlo preniká do bežného používania, spoločnosť Cognizant neustále posúva hranice prostredníctvom strategických partnerstiev, vzdelávacích programov a investícií do platforiem, aby sa stala spoločnosťou, ktorá je v prvom rade zameraná na AI," povedal generálny riaditeľ Cognizant Ravi Kumar S. „Otvorením laboratória Advanced AI Lab spoločnosti Cognizant pokračujeme v tomto úsilí investovaním do najmodernejšieho základného výskumu AI, ktorý upevňuje našu pozíciu na čele inovácií a nášho odvetvia. Keďže riadime vzťah vypracovania riešenia pre klientov od začiatku do konca, máme jedinečný pohľad na podniky, odvetvia a ich potreby v oblasti AI. Zameriavame sa na výskum a vývoj AU, aby sme položili základy pre lepšie obchodné výsledky a lepšiu budúcnosť."

Využitím sily veľkých jazykových modelov (LLM) ako schopných pracovníkov so znalosťami budú výskumníci a vývojári laboratória používať platformu AI Cognizant Neuro™ na usporiadanie LLM do rozhodovacích systémov AI, ktoré môžu pozitívne ovplyvniť a optimalizovať obchodné výsledky. Tieto prispôsobené aplikácie AI, ktoré prekračujú rámec jednoduchého rýchleho inžinierstva a dolaďovania, budú navrhnuté tak, aby podporovali výsledky s vyššou hodnotou – od strategických obchodných rozhodnutí na úrovni predstavenstva cez podnikové operácie vrátane finančnej, predajnej, produktovej a IT podpory až po každodennú produktivitu jednotlivých zamestnancov.

„Laboratórium Advanced AI Lab spoločnosti Cognizant je pre nás vo výskumnej komunite dôležitým partnerom a rýchlo sme sa s nimi pustili do práce na simulácii dynamiky mozgu v populácii zdravých ľudí a pacientov," povedal Dr. Manish Saggar, odborný asistent a riaditeľ Brain Dynamics Lab na Lekárskej fakulte Stanfordskej univerzity. „Som nadšený z pokroku spoločne dosahujeme, ako aj z jeho potenciálneho vplyvu nielen na pokrok vo vede, ale aj na vývoj nových intervencií pre poruchy duševného zdravia."

Laboratórium Advanced AI Lab spoločnosti Cognizant sa konkrétne zameria na tieto oblasti:

Výskum, navrhovanie, zhodnocovanie, budovanie a prezentovanie inovatívnych riešení AI pre produktivitu podnikov a rozhodovanie v rôznych oblastiach

Spolupráca s externými zainteresovanými stranami vrátane výskumných inštitúcií, zákazníkov a start-upov, účasť na výskumných projektoch v oblasti AI pre dobré účely

Presadzovanie riešení rozhodovania založených na gen AI na celom svete a posilnenie spoločnosti Cognizant ako vedomostného centra pre publikovaný, recenzovaný výskum AI

Partnerstvo v rámci obchodných línií a postupov spoločnosti Cognizant s cieľom vyškoliť a zvýšiť kvalifikáciu spolupracovníkov v oblasti nových riešení AI, ktoré budú k dispozícii prostredníctvom platformy AI Cognizant Neuro™

Podpora prostredia nepretržitého vzdelávania, inovácií a zdieľania poznatkov

Laboratórium bude viesť podnikateľ a vynálezca v oblasti AI Babak Hodjat, pričom výskumnú činnosť v oblasti AI bude viesť profesor na Texaskej univerzite v Austine a priekopník v oblasti neuroevolúcie Risto Miikkulainen. Len v minulom roku ich tím výskumníkov a vývojárov už publikoval 14 prác v akademických médiách a získal ocenenie Best Pathway to Impact na seminári o zmene klímy NeurIPS 2023 za prácu pod názvom Objavovanie účinných zásad pre územné plánovanie.

Okrem otvorenia svojho laboratória Advanced AI Lab podporuje spoločnosť Cognizant zavádzanie umelej inteligencie v podnikoch prostredníctvom svojich AI štúdií AI Innovation Studios v Londýne, New Yorku, San Franciscu, Dallase a Bangalúre. Tieto štúdiá slúžia ako inšpiratívne a inovačné priestory, ktoré spájajú klientov a spolupracovníkov s cieľom identifikovať a spolupracovať na nových obchodných riešeniach.

Spoločnosť Cognizant je odhodlaná dodržiavať najvyššie štandardy pre zodpovednú a etickú umelú inteligenciu, venujúc pozornosť bezpečnosti, ochrane, súkromiu, transparentnosti a inklúzii. Viac informácií o prístupe spoločnosti Cognizant ku generatívnej AI a jej záväzku voči zodpovednej AI nájdete tu. Spoločnosť Cognizant tiež rozvíja výskum a poznatky, ktoré pomáhajú lídrom prijímať informované rozhodnutia na podporu úspechu svojich spoločností. V spolupráci s Oxford Economics spoločnosť Cognizant nedávno uverejnila štúdiu o hospodárskom vplyve AI pod názvom „Nový svet, nová práca" a má v úmysle zverejniť ďalší výskum dopadu AI na produktivitu, úlohy, zručnosti, pracovné miesta a povolania.

O spoločnosti Cognizant

Cognizant (Nasdaq: CTSH) navrhuje moderné podniky. Našim klientom pomáhame modernizovať technológie, pretvárať procesy a transformovať skúsenosti, aby si mohli zachovať náskok v našom rýchlo sa meniacom svete. Spolu zlepšujeme každodenný život. Zistite ako na www.cognizant.com alebo @cognizant.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2356554/Cognizant_Babak_Hodjat.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2356555/Cognizant_Risto_Miikkulainen.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1794711/Cognizant_Logo.jpg