Comarch Communications تعلن توسّع استراتيجيتها للاتصال الشامل

كراكوف، بولندا، 26 فبراير 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Comarch عن تطوّر استراتيجي كبير في أحد أقدم أقسامها؛ إذ بات قسم Comarch Telecommunications، الذي قدّم لسنوات طويلة منتجات تقنية معلومات متطورة لمشغّلي الشبكات، يعمل الآن تحت اسم Comarch Communications. ويعكس هذا التغيير التوسّع الكبير في نطاق عمل القسم، الذي نجح على مدى عدة سنوات في تطوير عروضه لتتجاوز سوق الاتصالات التقليدية، بما ينسجم مع واقع نطاق أعماله الحالي.

على مدار أكثر من ثلاثين عاماً، قدّم هذا القسم حلولاً مبتكرة وبالغة الأهمية للمهام تدعم العمليات التجارية والتشغيلية لكبرى العلامات التجارية العالمية في قطاع الاتصالات. واليوم، يُعد الاتصال الشامل حجر الزاوية في العالم الحديث، بما يتجاوز بمراحل مجرد خطوط الهاتف وكابلات الإنترنت البسيطة. وتماشياً مع هذا التحوّل العالمي، تدعم منتجات Comarch Communications أنظمة وخدمات تزداد تنوّعاً وتعقيداً، تعمل على ربط الأشخاص والتقنيات والأعمال ضمن منظومة واحدة موحّدة.

التركيز على الابتكار والتعاون عبر القطاعات

استناداً إلى ركيزتها المتمثلة في التميّز الهندسي، عملت Comarch Communications باستمرار على تطوير قدراتها لتواكب التعقيد المتزايد في المشهد الرقمي. وتدعم حلول القسم الآن بُنى تحتية متقدمة تتجاوز قطاع الاتصالات بمراحل، بما في ذلك البنية التحتية الحيوية، والاتصالات الفضائية، والمرافق، والخدمات اللوجستية. ويستفيد هذا التطوّر من الخبرات المكتسبة في هذه القطاعات المتنوعة والحسّاسة لبناء منصات أكثر ذكاءً وموثوقية. ومن خلال دمج الأتمتة المدفوعة بالذكاء الاصطناعي مع الخبرة العميقة عبر القطاعات، نساعد المؤسسات على الانتقال من مجرد نقل البيانات البسيط إلى الاستفادة الكاملة من قدرات تحقيق الإيرادات المعيارية للخدمات الرقمية.

وبهذه المناسبة، صرّح Marcin Kaleta، الرئيس التنفيذي لشركة Comarch Communications، قائلاً: "لطالما كانت مهمتنا الجوهرية هي ربط الأشخاص من خلال شبكات قوية، ولكننا اليوم نمضي قُدماً إلى ما هو أبعد من ذلك. إن هذا التغيير ليس مجرد تبديل للاسم، بل هو تعريف جديد لمفهوم الاتصال الشامل. وبينما نظل متجذرين بعمق في قطاع الاتصالات، فقد توسّعت قدراتنا بشكل كبير، مما يسمح لنا بتجاوز الإطار التقليدي للاتصالات".

تتميّز حلولنا المعيارية والمدفوعة بالذكاء الاصطناعي، والتي أثبتت كفاءتها في البيئات البالغة الأهمية للمهام، بتصميم فريد مخصّص للقطاعات التي يُعد فيها استمرارية ذكاء الشبكة ضرورة ملحّة. ويركّز القسم على تمكين الشبكات ذاتية التشغيل، ودعم عمليات البنية التحتية الحيوية، وتوفير قدرات تحقيق الإيرادات المعيارية.

ويُعد الموقع الإلكتروني الجديد لشركة Comarch Communications بوابة لمحفظة أعمالنا الموسّعة، حيث يسلّط الضوء على دور الشركة كرائدة مبتكرة، كما ييسّر الاتصال العالمي عبر الأنظمة المعقّدة، جامعاً بين عقود من الموثوقية والخبرة. ويؤكّد القسم أن فريقه المخصص، وهيكله القانوني، والتزامه بضمان نجاح العملاء، جميعها أمور تبقى دون تغيير. فنحن لم نعد ندعم الاتصالات فحسب، بل نقوم بتمكين الاتصال الشامل على مستوى العالم.

