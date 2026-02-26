Comarch Communications kondigt uitbreiding aan richting een bredere connectiviteitsstrategie

KRAKÓW, Polen, 26 februari 2026 /PRNewswire/ -- Comarch heeft een belangrijke strategische evolutie aangekondigd in een van zijn langst bestaande divisies. Comarch Telecommunications, dat jarenlang geavanceerde IT-producten voor netwerkoperatoren leverde, gaat voortaan verder als Comarch Communications. Deze verandering weerspiegelt het aanzienlijk uitgebreide werkterrein van de divisie. Het aanbod is al meerdere jaren succesvol uitgebreid buiten de traditionele telecommunicatiemarkt en brengt zijn identiteit nu in lijn met de realiteit van de huidige reikwijdte van het bedrijf.

Al meer dan 30 jaar levert deze divisie innovatieve, bedrijfskritische oplossingen die de bedrijfs- en operationele processen van toonaangevende wereldwijde telecommerken ondersteunen. Vandaag vormt connectiviteit de basis van de moderne wereld en gaat deze veel verder dan eenvoudige telefoonlijnen en internetkabels. In lijn met deze wereldwijde verschuiving ondersteunen de producten van Comarch Communications steeds diversere en complexere systemen en diensten die mensen, technologieën en bedrijven verbinden binnen één geïntegreerd ecosysteem.

Focus op innovatie en sectoroverschrijdende samenwerking

Voortbouwend op zijn sterke technologische basis heeft Comarch Communications zijn capaciteiten voortdurend uitgebreid om gelijke tred te houden met de toenemende complexiteit van het digitale landschap. De oplossingen van de divisie ondersteunen inmiddels geavanceerde infrastructuren die veel verder gaan dan telecommunicatie, waaronder kritieke infrastructuur, satellietcommunicatie, nutsbedrijven en logistiek. Deze evolutie benut de ervaring uit deze diverse, veeleisende sectoren om intelligentere en betrouwbaardere platforms te ontwikkelen. Door AI-gedreven automatisering te combineren met diepgaande sectoroverschrijdende expertise, helpen wij organisaties om verder te gaan dan louter datatransmissie en de volledige monetisatie van digitale diensten te realiseren.

"Het is altijd onze belangrijkste missie geweest om mensen via robuuste netwerken met elkaar te verbinden, maar vandaag zetten we die stap verder", aldus Marcin Kaleta, CEO van Comarch Communications. "Dit is meer dan een naamswijziging. Het is een nieuwe definitie van connectiviteit. Hoewel we stevig verankerd blijven in telecommunicatie, zijn onze capaciteiten aanzienlijk uitgebreid, waardoor we het traditionele kader van telecommunicatie overstijgen."

Onze modulaire, op AI gebaseerde oplossingen, die hun nut al hebben bewezen in bedrijfskritische omgevingen, zijn uniek ontworpen voor sectoren waar ononderbroken netwerkintelligentie een noodzaak is. De divisie zet in op autonome netwerken, de ondersteuning van operationele processen binnen kritieke infrastructuren en het aanbieden van modulaire monetisatiecapaciteiten.

De nieuwe website van Comarch Communications fungeert als toegangspoort tot ons uitgebreide portfolio en benadrukt de rol van het bedrijf als innovatieve leider. Het platform ondersteunt wereldwijde connectiviteit binnen complexe systemen en bouwt voort op tientallen jaren aan betrouwbaarheid en expertise. Ons toegewijde team, onze juridische structuur en onze voortdurende focus op klantensucces blijven ongewijzigd. We ondersteunen niet langer alleen verbindingen. We drijven wereldwijde connectiviteit aan.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2919222/Comarch_Communications_Logo.jpg