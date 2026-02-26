Comarch Communications annonce l'expansion de sa stratégie de connectabilité élargie

CRACOVIE, Pologne, 26 février 2026 /PRNewswire/ -- Comarch a dévoilé une évolution stratégique majeure dans l'une de ses plus anciennes divisions. Comarch Telecommunications, qui a fourni pendant des années des produits informatiques de pointe aux opérateurs de réseau, exerce désormais ses activités sous le nom de Comarch Communications. Ce changement reflète l'élargissement considérable du champ d'action de la division, qui réussit depuis plusieurs années à étendre son offre au-delà du marché traditionnel des télécommunications, en alignant son identité sur la réalité de son rayonnement commercial actuel.

Depuis plus de 30 ans, cette division propose des solutions innovantes et cruciales qui soutiennent les processus commerciaux et opérationnels des grandes marques mondiales de télécommunications. Aujourd'hui, la connectabilité est le fondement du monde moderne, dépassant de loin les simples lignes téléphoniques et les câbles internet. Pour accompagner cette mutation mondiale, les produits de Comarch Communications prennent en charge des systèmes et des services de plus en plus divers et complexes qui relient les personnes, les technologies et les entreprises au sein d'un même écosystème unifié.

Priorité à l'innovation et à la coopération intersectorielle

S'appuyant sur son excellence en matière d'ingénierie, Comarch Communications n'a cessé d'étendre ses capacités pour répondre à la complexité croissante du paysage numérique. Les solutions de la division viennent désormais en appui d'infrastructures avancées qui dépassent largement le domaine des télécommunications, notamment les infrastructures critiques, les communications par satellite, les services d'utilité publique et la logistique. Cette évolution se fonde sur l'expérience acquise dans ces divers secteurs à forts enjeux pour créer des plateformes plus intelligentes et plus fiables. En combinant l'automatisation pilotée par l'IA avec des compétences intersectorielles approfondies, nous aidons les entreprises à aller au-delà de la simple transmission de données pour tirer pleinement parti des services numériques.

« Notre mission principale a toujours été de relier les personnes grâce à des réseaux robustes, mais aujourd'hui nous allons plus loin », a déclaré Marcin Kaleta, directeur général de Comarch Communications. « Il ne s'agit pas seulement d'un changement de nom, mais d'une nouvelle définition de la connectabilité. Bien que nous restions profondément ancrés dans le secteur des télécommunications, nos capacités se sont considérablement élargies pour nous permettre de sortir de ce cadre traditionnel. »

Nos solutions modulaires pilotées par l'IA, qui ont fait leurs preuves dans des environnements critiques, sont spécialement pensées pour les secteurs dans lesquels l'intelligence ininterrompue des réseaux est une nécessité absolue. La division se concentre sur la mise en place de réseaux autonomes, sur le soutien d'opérations d'infrastructure critique et sur la fourniture de capacités composables à exploiter.

Soulignant le rôle de l'entreprise comme leader de l'innovation, le nouveau site internet de Comarch Communications livre un aperçu de notre gamme élargie. En combinant des décennies de fiabilité et d'expérience, il facilite la connectabilité mondiale à travers des systèmes complexes. Notre équipe dévouée, notre structure juridique et notre engagement en faveur de la réussite de nos clients restent inchangés. Nous ne nous contentons plus de soutenir les connexions, nous alimentons la connectabilité mondiale.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2919222/Comarch_Communications_Logo.jpg