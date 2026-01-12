Denison Consulting وNewmeasures توحّدان جهودهما للنهوض بمستقبل الاستماع للموظفين والأداء التنظيمي

آن أربور، ميشيغان، 12 يناير 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت كل من Denison Consulting وNewmeasures عن توحيد جهودهما للنهوض بمستقبل الاستماع للموظفين والأداء التنظيمي.

واعتباراً من 1 يناير 2026، اندمجت شركتا Denison Consulting وNewmeasures بموجب اندماج قانوني تحت اسم شركة .Denison Consulting, Inc. وتعمل Newmeasures الآن كوحدة استشارية تابعة لشركة Denison Consulting، حيث تقدّم خبرتها في مجال الاستماع للموظفين كجزء من عروض Denison المتكاملة لتحسين الأداء التنظيمي. وتعمل الشركتان معاً على بناء شركة تمزج بين نقاط قوتهما التكميلية لربط صوت الموظف بتحسين أداء الأعمال القابل للقياس.

الأساس الاستراتيجي والأثر على العملاء

لأكثر من عقدين من الزمن، ساعدت كلتا المؤسستين القادة على تعزيز الثقافة والقيادة والأداء. منذ عام 1998، اعتمد آلاف القادة على نموذج دينيسون للصحة التنظيمية (Denison Organizational Health Model) لتشخيص نقاط القوة والضعف الثقافية المرتبطة بنتائج الأعمال. ويدعم هذا النموذج أكثر من 500 مليون نقطة بيانات تم جمعها من أكثر من خمسة ملايين موظف عبر 10,000 مؤسسة عميلة.

وخلال الفترة نفسها، عقدت Newmeasures شراكات مع مئات المؤسسات لتنفيذ برامج ملاحظات الموظفين التي تعزّز التواصل المفتوح والمشاركة والتحسين المستمر.

تجمع الشركة الموحّدة بين أبحاث Denison في مجال الصحة التنظيمية وخبرتها، والمعايير المرجعية، والتحليلات التنبؤية، وبين خبرة Newmeasures في تصميم وتنفيذ برامج الاستماع الاستراتيجي للموظفين. والنتيجة هي نظام متكامل تماماً لتحسين الأداء التنظيمي من خلال صوت الموظفين.

تعليقات القيادة

قال جيرار بروسار، الرئيس التنفيذي لشركة :Denison Consulting «من خلال توحيد الجهود مع Newmeasures، تتخذ Denison Consulting خطوة كبيرة نحو رؤيتنا المتمثّلة في تحويل ما يعرفه الموظفون إلى محرّك موثوق لأداء أعمال مستدامة». وأضاف: «معاً نساعد القادة على اتخاذ قرارات واثقة في بيئات معقّدة، ونقدّم نظاماً شاملاً من طرف إلى طرف يربط بين الرؤى، والتنفيذ، والمساءلة».

ومن جانبه، قال لي ستراود، الرئيس السابق لشركة Newmeasures والرئيس الحالي لشركة :Denison Consulting «لطالما آمنت Newmeasures بأن تجارب الموظفين المقنعة والمتميّزة تؤدّي إلى أداء أعمال أفضل». وتابع قائلاً: «إن الجمع بين خبرتنا في الاستماع للموظفين وعمق أبحاث وتحليلات Denison سيساعد العملاء على الانتقال من مجرد درجات الاستطلاعات إلى رؤى تنبؤية وإجراءات عملية تعمل على تحسين الأداء التنظيمي بشكل ملموس».

نبذة عن Denison Consulting

تساعد Denison Consulting المؤسسات على تحقيق نجاح مستدام من خلال تعزيز الثقافة والقيادة والصحة التنظيمية. ومن خلال التشخيصات القائمة على الأبحاث، والتحليلات التنبؤية، والدعم الاستشاري، تمكّن Denison Consulting القادة من ترجمة رؤى الموظفين إلى إجراءات مركّزة تقود نتائج الأداء.

