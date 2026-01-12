-Denison Consulting y Newmeasures unen fuerzas para impulsar el futuro de la escucha activa de los empleados y el desempeño organizacional

ANN ARBOR, Mich. , 12 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Denison Consulting y Newmeasures anunciaron que han unido fuerzas para avanzar en el futuro de la escucha de los empleados y el desempeño organizacional.

A partir del 1 de enero de 2026, Denison Consulting y Newmeasures se fusionaron legalmente bajo el nombre de Denison Consulting, Inc. Newmeasures opera ahora como una firma de Denison Consulting, ofreciendo su experiencia en escucha activa a los empleados como parte de la oferta integrada de Denison para el desempeño organizacional. Juntas, construyen una empresa que combina fortalezas complementarias para conectar la voz de los empleados con una mejora medible del desempeño empresarial.

Fundamento estratégico e impacto en el cliente

Durante más de dos décadas, ambas organizaciones han ayudado a líderes a fortalecer la cultura, el liderazgo y el desempeño. Desde 1998, miles de líderes han confiado en el Modelo de Salud Organizacional de Denison para diagnosticar las fortalezas y debilidades culturales vinculadas a los resultados empresariales. El modelo está respaldado por más de 500 millones de datos recopilados de más de cinco millones de empleados en 10.000 organizaciones clientes.

Durante el mismo período, Newmeasures se ha asociado con cientos de organizaciones para implementar programas de retroalimentación para empleados que fomentan la comunicación abierta, el compromiso y la mejora continua.

La organización fusionada aúna la investigación y la experiencia de Denison en salud organizacional, los puntos de referencia y el análisis predictivo con la experiencia de Newmeasures en el diseño e implementación de programas de escucha estratégica. El resultado es un sistema totalmente integrado para mejorar el rendimiento organizacional a través de la voz de los empleados.

Comentarios de liderazgo

"Al unir fuerzas con Newmeasures, Denison Consulting da un paso importante hacia nuestra visión de transformar el conocimiento de los empleados en un motor fiable para un rendimiento empresarial sostenible", afirmó Gerard Brossard, consejero delegado de Denison Consulting. "Juntos, ayudamos a los líderes a tomar decisiones con seguridad en entornos complejos y ofrecemos un sistema integral que conecta la comprensión, la acción y la responsabilidad".

"Newmeasures siempre ha creído que unas experiencias de los empleados atractivas y diferenciadoras se traducen en un mejor rendimiento empresarial", afirmó Lee Stroud, expresidente de Newmeasures y actual presidente de Denison Consulting. "Combinar nuestra experiencia en escuchar a los empleados con la profunda investigación y el análisis de Denison ayudará a los clientes a pasar de las puntuaciones de las encuestas a información predictiva y acciones prácticas que mejoran significativamente el rendimiento organizacional".

Acerca de Denison Consulting

Denison Consulting ayuda a las organizaciones a alcanzar el éxito sostenible fortaleciendo la cultura, el liderazgo y la salud organizacional. Mediante diagnósticos basados en la investigación, análisis predictivos y asesoramiento, Denison Consulting permite a los líderes traducir la información de los empleados en acciones concretas que impulsan el rendimiento.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2857785/DENISON_CONSULTING_Logo.jpg