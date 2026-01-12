Denison Consulting y Newmeasures unen fuerzas para avanzar en el futuro de la escucha de los empleados y el desempeño organizacional

ANN ARBOR, Michigan, 12 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Denison Consulting y Newmeasures anunciaron que unieron sus fuerzas para avanzar en el futuro de la escucha de los empleados y el desempeño organizacional.

A partir del 1 de enero de 2026, Denison Consulting y Newmeasures se combinaron mediante una fusión legal bajo el nombre de Denison Consulting, Inc. Newmeasures ahora opera como una práctica de Denison Consulting, para brindar experiencia en escucha a los empleados como parte de las ofertas integradas de desempeño organizacional de Denison. Juntas, las empresas construyen una empresa que combina fortalezas complementarias para conectar la voz de los empleados con la mejora medible del rendimiento empresarial.

Justificación estratégica e impacto en el cliente

Durante más de dos décadas, ambas organizaciones ayudaron a los líderes a fortalecer la cultura, el liderazgo y el desempeño. Desde 1998, miles de líderes han confiado en el Modelo de Salud Organizacional de Denison para diagnosticar las fortalezas y debilidades culturales relacionadas con los resultados comerciales. El modelo está respaldado por más de 500 millones de puntos de datos recopilados de más de cinco millones de empleados en 10.000 organizaciones clientes.

Durante el mismo período, Newmeasures se asoció con cientos de organizaciones para implementar programas de comentarios de los empleados que fomentan la comunicación abierta, el compromiso y la mejora continua.

La organización combinada reúne la investigación y la experiencia en salud organizacional, los puntos de referencia y el análisis predictivo de Denison con la experiencia de Newmeasures en el diseño e implementación de programas de escucha estratégica. El resultado es un sistema totalmente integrado para mejorar el desempeño organizacional a través de la voz de los empleados.

Comentario sobre el liderazgo

"Al unir fuerzas con Newmeasures, Denison Consulting está dando un gran paso hacia nuestra visión de transformar lo que los empleados saben en un motor confiable de desempeño comercial sostenible", afirmó Gerard Brossard, director ejecutivo de Denison Consulting. "Juntos, ayudamos a los líderes a tomar decisiones con confianza en entornos complejos y ofrecemos un sistema integral que conecta el conocimiento, la acción y la responsabilidad".

"Newmeasures siempre ha creído que las experiencias atractivas y diferenciadoras de los empleados resultan en un mejor desempeño comercial", señaló Lee Stroud, ex presidente de Newmeasures y ahora presidente de Denison Consulting. "La combinación de nuestra experiencia en escucha de los empleados con la profundidad de la investigación y el análisis de Denison ayudará a los clientes a pasar de las puntuaciones de las encuestas a información predictiva y acciones prácticas que mejoren de forma mensurable el rendimiento de la organización".

Acerca de Denison Consulting

Denison Consulting ayuda a las organizaciones a alcanzar el éxito sostenible mediante el fortalecimiento de la cultura, el liderazgo y la salud de la organización. Mediante el diagnóstico basado en la investigación, el análisis predictivo y el apoyo de asesoramiento, Denison Consulting permite a los líderes traducir los conocimientos de los empleados en acciones enfocadas que impulsan los resultados del desempeño.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2857785/DENISON_CONSULTING_Logo.jpg

FUENTE DENISON CONSULTING