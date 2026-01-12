Denison Consulting et Newmeasures unissent leurs forces pour faire avancer l'avenir de l'écoute des employés et de la performance organisationnelle

ANN ARBOR, Mich., 12 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Denison Consulting et Newmeasures ont annoncé qu'ils avaient uni leurs forces pour faire avancer l'avenir de l'écoute des employés et de la performance organisationnelle.

À compter du 1er janvier 2026, Denison Consulting et Newmeasures ont fusionné juridiquement sous le nom de Denison Consulting, Inc. Newmeasures opère désormais en tant que cabinet de Denison Consulting, fournissant ainsi une expertise en matière d'écoute des employés dans le cadre des offres intégrées de performance organisationnelle de Denison. Ensemble, les deux entreprises construisent une société qui combine des forces complémentaires pour relier la voix des employés à l'amélioration mesurable des performances de l'entreprise.

Raison d'être de la stratégie et impact sur les clients

Depuis plus de vingt ans, les deux organisations aident les dirigeants à renforcer la culture, le leadership et les performances. Depuis 1998, des milliers de dirigeants s'appuient sur le modèle Denison de santé organisationnelle pour diagnostiquer les forces et les faiblesses culturelles liées aux résultats de l'entreprise. Le modèle s'appuie sur plus de 500 millions de données recueillies auprès de plus de cinq millions d'employés dans 10 000 organisations clientes.

Au cours de la même période, Newmeasures a collaboré avec des centaines d'organisations pour mettre en œuvre des programmes d'évaluation des employés qui favorisent la communication ouverte, l'engagement et l'amélioration constante.

La nouvelle organisation issue de la fusion, réunit la recherche et l'expérience de Denison en matière de santé organisationnelle, de critères de référence et d'analyse prédictive, ainsi que l'expertise de Newmeasures en matière de conception et de mise en œuvre de programmes d'écoute stratégique. Le résultat est un système entièrement intégré permettant d'améliorer les performances de l'organisation grâce à la voix des employés.

Commentaire de la direction

« En joignant ses forces à celles de Newmeasures, Denison Consulting fait un grand pas en avant vers notre vision qui consiste à transformer ce que les employés savent en un moteur fiable pour une performance commerciale durable », a déclaré Gérard Brossard, PDG de Denison Consulting. « Ensemble, nous aidons les dirigeants à prendre des décisions en toute confiance dans des environnements complexes et nous offrons un système de bout en bout qui relie l'information, l'action et la responsabilité. »

« Newmeasures a toujours pensé que les expériences convaincantes et différenciées des employés se traduisaient par de meilleures performances commerciales », a déclaré Lee Stroud, ancien président de Newmeasures et aujourd'hui président de Denison Consulting. « La combinaison de notre expertise en matière d'écoute des employés avec la profondeur de la recherche et de l'analyse de Denison aidera les clients à passer des résultats de l'enquête à des idées prédictives et à des actions pratiques qui améliorent de manière mesurable la performance de l'organisation. »

À propos de Denison Consulting

Denison Consulting aide les organisations à atteindre un succès durable en renforçant la culture, le leadership et la santé organisationnelle. Grâce à des diagnostics basés sur la recherche, des analyses prédictives et un soutien consultatif, Denison Consulting permet aux dirigeants de traduire les informations sur les employés en actions ciblées qui génèrent des résultats en termes de performance.

