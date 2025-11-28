Editage تستعرض قوة الشراكة بين الذكاء الاصطناعي والبشر في مؤتمر مجلس البحوث العالمي 2025

مومباي، الهند، 28 نوفمبر 2025 /PRNewswire/ -- شاركت Editage, العلامة التجارية الرائدة لشركة Cactus Communications (CACTUS)، الرائدة في حلول الذكاء الاصطناعي والخبراء لنظام النشر العلمي، كشريك صناعي في اجتماع مجلس البحوث العالمي (GRC) لعام 2025 لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، والذي استضافته وكالة البحوث والابتكار الوطنية (BRIN) في إندونيسيا والمؤسسة الوطنية للبحوث (NRF) في سنغافورة.

خلال الفعالية التي استمرت ثلاثة أيام في جاكرتا، عرضت Editage قوة الجمع بين الذكاء الاصطناعي والخبرة البشرية لتعزيز جودة البحوث، وتبسيط إدارة المنح، وتقوية سمعة المؤسسات. من خلال حلول تعتمد على الذكاء الاصطناعي والخبرة البشرية، تدعم Editage الممولين العالميين والجامعات والباحثين في تعزيز التميُّز البحثي.

روّج الحدث لمبادئ التنوع والإنصاف والشمول، وجمع الممولين وصانعي السياسات والقادة الأكاديميين من اليابان، والصين، وألمانيا، وجنوب أفريقيا، والفلبين، وفيتنام، ونيوزيلندا، وسنغافورة، وتايلاند، وأوزبكستان، وإندونيسيا.

استضافت Editage حلقة نقاشية بعنوان "تمويل العلوم في عصر الذكاء الاصطناعي: إعادة تعريف الانفتاح والمساءلة والأثر"، بمشاركة ممولين وخبراء من نيوزيلندا، والصين، ووكالة البحوث والابتكار الوطنية (BRIN). أدارت الجلسة Ruchi Chauhan من شركة CACTUS، واستكشفت كيفية تعزيز الذكاء الاصطناعي والخبرة البشرية لإتاحة الوصول وضمان اعتماد الذكاء الاصطناعي بشكلٍ أخلاقي في الأوساط الأكاديمية.

قالت Ruchi Chauhan، نائبة الرئيس ورئيسة التسويق (الأسواق العالمية الأخرى "ROW") في Cactus Communications: "يمتلك الذكاء الاصطناعي القدرة على تعميم المعرفة وتسريع نشر الأبحاث. وللحفاظ على نزاهة وشمولية البحث العلمي، يجب أن يكون الذكاء الاصطناعي مكملاً للحكم البشري لا بديلاً عنه. هذا التوازن يُمثل جوهر نموذج Editage الذي يجمع بين الذكاء الاصطناعي والخبرة البشرية، مقدمًا أفضل ما في التكنولوجيا والمعرفة المتخصصة لتمكين الممولين والباحثين والمؤسسات حول العالم".

وأضاف Siddharth Bhatia، المدير التنفيذي للنمو والمبيعات المؤسسية (الغرب) في Cactus Communications: "يقف نظام البحث العلمي عند نقطة تحول، حيث يُمثل التآزر بين الذكاء الاصطناعي والذكاء البشري مفتاحًا لتحسين جودة ونزاهة العلم. ويشكِّل الممولون دورًا محوريًا في هذا التحول، وتأتي مشاركتنا لتؤكد التزام Editage بدعم البحث العلمي العالمي عبر الابتكار والتعاون".

علّق البروفيسور الدكتور المهندس Agus Haryono، نائب رئيس تسهيل البحث والابتكار في وكالة البحوث والابتكار الوطنية (BRIN): "في وكالة البحوث والابتكار الوطنية (BRIN)، نلتزم ببناء نظام بحثي قوي وشراكات دولية تمكّن الباحثين الإندونيسيين من إنتاج أعمال لها أثر عالمي. لقد جمع التعاون مع Editage بين التكنولوجيا والخبرة البشرية ورؤية مشتركة لتسريع تقدم البلاد نحو نمو مدفوع بالابتكار. من خلال الاستفادة من القوة المشتركة للذكاء الاصطناعي والخبرة البشرية، نحن نخطو خطوة مهمة نحو تعزيز العلم المفتوح وزيادة مخرجات البحث العلمي في إندونيسيا وأثرها على المجتمع".

