Editage présente la puissance de l'IA et de la collaboration humaine à l'édition 2025 du Global Research Council

BERLIN, 27 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Editage, la marque phare de Cactus Communications (CACTUS), le chef de file des solutions d'IA et d'expertise pour l'écosystème de l'édition savante, a participé en tant que Industry Partner à l'assemblée Asie-Pacifique 2025 du Global Research Council (GRC), organisée par la National Research and Innovation Agency (BRIN), Indonésie, et la National Research Foundation (NRF), Singapour.

Lors de cet événement de trois jours à Jakarta, Editage a présenté la puissance de la combinaison de l'IA et de l'expertise humaine pour améliorer la qualité de la recherche, rationaliser la gestion des subventions et renforcer la réputation des institutions. Grâce à l'IA et à des solutions humaines, Editage aide les bailleurs de fonds, les universités et les chercheurs du monde entier à promouvoir l'excellence de la recherche.

L'événement a promu la diversité, l'équité et l'inclusion, en rassemblant des bailleurs de fonds, des décideurs politiques et des responsables universitaires du Japon, de Chine, d'Allemagne, d'Afrique du Sud, des Philippines, du Viêt Nam, de Nouvelle-Zélande, de Singapour, de Thaïlande, d'Ouzbékistan et d'Indonésie.

Editage a organisé une table ronde intitulée « Financer la science à l'ère de l'IA : redéfinir l'ouverture, la responsabilité et l'impact », avec des bailleurs de fonds et des experts de Nouvelle-Zélande, de Chine et de la BRIN. Modérée par Ruchi Chauhan de CACTUS, la session a exploré la manière dont l'IA et l'expertise humaine peuvent améliorer l'accessibilité et garantir l'adoption éthique de l'IA dans le monde universitaire.

Ruchi Chauhan, vice-présidente et responsable du marketing (ROW), Cactus Communications, déclare : « L'IA a le potentiel de démocratiser le savoir et d'accélérer la diffusion de la recherche. Pour préserver l'intégrité et l'inclusivité de la science, nous devons veiller à ce que l'IA complète, et non remplace, le jugement humain. Cet équilibre est au cœur du modèle IA + humain d'Editage, qui réunit le meilleur de la technologie et de l'expertise pour aider les bailleurs de fonds, les chercheurs et les institutions du monde entier. »

Siddharth Bhatia, responsable de la croissance, ventes institutionnelles (Ouest), Cactus Communications, ajoute : « L'écosystème de la recherche se trouve à un point d'inflexion où la synergie entre l'IA et l'intelligence humaine est essentielle pour améliorer la qualité et l'intégrité de la science. Les bailleurs de fonds sont au cœur de cette transformation, et notre participation reflète l'engagement d'Editage à promouvoir la recherche mondiale grâce à la collaboration et à l'innovation ».

Le professeur Dr Agus Haryono, président adjoint de Research and Innovation Facilitation, BRIN, déclare : « À la BRIN, nous nous engageons à construire un écosystème de recherche solide et des partenariats internationaux qui permettent aux chercheurs indonésiens de produire des travaux ayant un impact au niveau mondial. La collaboration avec Editage a permis de réunir la technologie, l'expertise humaine et une vision commune pour accélérer les progrès de la nation vers une croissance basée sur l'innovation. En tirant parti de la puissance combinée de l'IA et de l'expertise humaine, nous franchissons une étape importante vers l'avancement de la science ouverte et l'amélioration des résultats de la recherche indonésienne et de leur impact sur la société ».

Pour des informations plus détaillées, veuillez prendre contact avec :

Nidhi Amin | Cactus Communications | [email protected] I [email protected]

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/2694980/5335379/Cactus_Editage_Logo.jpg