Paperpal تتجاوز حاجز 3 ملايين مستخدم وتعزّز حضورها العالمي بوصفها مساعداً موثوقاً للكتابة والبحث الأكاديمي بالذكاء الاصطناعي

دوفر، ديلاوير, 24 نوفمبر 2025 /PRNewswire/ -- تجاوز عدد مستخدمي Paperpal، مساعد الكتابة والبحث الأكاديمي القائم على الذكاء الاصطناعي من شركة Cactus Communications (CACTUS)، ثلاثة ملايين مستخدم حول العالم، في محطة مفصلية ضمن مهمتها المتمثّلة في تمكين الطلاب والباحثين من الكتابة بوضوح ودقة ونزاهة.

يعكس النمو المتسارع لمنصة Paperpal مدى اعتمادها الواسع في الأوساط الأكاديمية، في ظل الحاجة المتزايدة إلى أدوات ذكاء اصطناعي موثوقة. وقد نما عدد مستخدمي المنصة ثلاثة أضعاف خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية، بفضل التزامها بالذكاء الاصطناعي الأخلاقي الذي يطلق أفضل ما لدى كل مستخدم. وبفضل فهمها العميق لمتطلبات الكتابة الأكاديمية، أثبتت المنصة قدرتها على مساعدة المستخدمين في عرض أبحاثهم والتعبير عنها بثقة، مع الحفاظ على صوتهم الأصيل.

وفي هذا الصدد، قال أخيليش آير، الرئيس التنفيذي لشركة Cactus Communications: "مع إقبال الأوساط الأكاديمية المتزايد على الذكاء الاصطناعي، يظل التركيز منصبّاً على الحلول التي تعزّز الخبرة البشرية. إن تجاوز حاجز ثلاثة ملايين مستخدم يمثّل أكثر من مجرد إنجاز لـ Paperpal؛ فهو شهادة على الثقة المتنامية في رؤيتنا لتمكين كل أكاديمي من خلال ذكاء اصطناعي أخلاقي ذي تأثير كبير، يسهم في الارتقاء بالتواصل العلمي".

وأضاف نيشاي شاه، مدير التكنولوجيا التنفيذي للمجموعة ونائب الرئيس التنفيذي للمنتجات والذكاء الاصطناعي في Cactus Communications: "يبحث الباحثون عن أكثر من مجرد ذكاء اصطناعي عام؛ إنهم يسعون إلى شركاء أذكياء وموثوقين يفهمون رحلتهم الأكاديمية. وهذا تحديداً ما نقدّمه. فمن تنقيح المخطوطات والتحقّق من جاهزية التقديم، إلى مساعدة الباحثين في العثور على صوتهم العلمي، تجمع Paperpal كل ذلك في منصة واحدة بديهية وسهلة الاستخدام. وهذا الإنجاز لا يتعلّق فقط بحجم الانتشار، بل بكسب ثقة الأكاديميين الذين يرون في Paperpal عنصراً أساسياً في رحلتهم البحثية".

تشجّع Paperpal على التأليف المسؤول، وتدعم الأكاديميين في كل مرحلة من مراحل البحث والكتابة. وتدعم تقنيتها تدفّقات عمل التقديم لدى كبار الناشرين، بما يضمن مستويات متّسقة من الجودة والنزاهة والكفاءة. كما يعتمد الطلاب على Paperpal لتعزيز مهارات الكتابة، وتحسين الوضوح، واكتساب الثقة في المقرّرات الدراسية والأطروحات. وبفضل ما توفّره من تدقيق نحوي ولغوي، وإعادة صياغة، وفحص الانتحال والسرقة الأدبية، والتلخيص بالذكاء الاصطناعي، وغيرها من المزايا، تساعد Paperpal المستخدمين على توفير الوقت والتركيز على أبحاثهم.

ويشير الأكاديميون باستمرار إلى سهولة استخدام Paperpal، وميزاتها الشاملة، واقتراحاتها الدقيقة المراعية لخصوصية التخصّصات العلمية، باعتبارها من أبرز الأسباب لاختيارهم هذه المنصة. ويؤكّد كثيرون أنها تساعدهم على "التفكير والكتابة بثقة دون المساس بالجودة"، و" تحسين الكتابة والقواعد دون فقدان أسلوبهم الفريد".

وقد حازت Paperpal ثقة الطلاب والباحثين والمؤسسات في مختلف أنحاء العالم، وتواصل نموّها بوصفها منصة تساعد الأكاديميين على تحسين جودة الكتابة، وإيصال أبحاثهم العلمية بوضوح، والتغلّب على عوائق النشر وتحقيق النجاح فيه.

