Editage präsentiert die Leistungsfähigkeit von KI + menschlicher Zusammenarbeit auf dem Global Research Council 2025

MUMBAI, Indien, 27. November 2025 /PRNewswire/ -- Editage, die Vorzeigemarke von Cactus Communications (CACTUS), einem führenden Anbieter von KI- und Expertenlösungen für das wissenschaftliche Verlagswesen, nahm als Industriepartner an der Global Research Council (GRC) 2025 Asia Pacific Meeting teil, die von der National Research and Innovation Agency (BRIN) in Indonesien und der National Research Foundation (NRF) in Singapur veranstaltet wurde.

Auf der dreitägigen Veranstaltung in Jakarta präsentierte Editage die Vorteile der Kombination von KI und menschlichem Fachwissen zur Verbesserung der Forschungsqualität, zur Optimierung des Fördermittelmanagements und zur Stärkung des Ansehens von Institutionen. Mit KI- und menschenorientierten Lösungen unterstützt Editage globale Geldgeber, Universitäten und Forscher dabei, Spitzenleistungen in der Forschung zu erzielen.

Die Veranstaltung förderte Vielfalt, Gerechtigkeit und Inklusion und brachte Geldgeber, politische Entscheidungsträger und akademische Führungskräfte aus Japan, China, Deutschland, Südafrika, den Philippinen, Vietnam, Neuseeland, Singapur, Thailand, Usbekistan und Indonesien zusammen.

Editage veranstaltete eine Podiumsdiskussion zum Thema „Forschungsförderung im Zeitalter der KI: Offenheit, Verantwortlichkeit und Wirkung neu definieren", mit Geldgebern und Experten aus Neuseeland, China und BRIN. Unter der Moderation von Ruchi Chauhan von CACTUS wurde in der Sitzung untersucht, wie KI und menschliches Fachwissen die Zugänglichkeit verbessern und eine ethische Einführung von KI im akademischen Bereich gewährleisten können.

Ruchi Chauhan, Vice President & Head of Marketing (ROW) bei Cactus Communications, sagte: „KI hat das Potenzial, Wissen zu demokratisieren und die Verbreitung von Forschungsergebnissen zu beschleunigen. Um die Integrität und Inklusivität der Wissenschaft zu bewahren, müssen wir sicherstellen, dass KI das menschliche Urteilsvermögen ergänzt und nicht ersetzt. Dieses Gleichgewicht ist der Kern des KI-plus-Mensch-Modells von Editage, das das Beste aus Technologie und Expertenwissen zusammenbringt, um Geldgeber, Forscher und Institutionen weltweit zu unterstützen."

Siddharth Bhatia, Chief Growth Officer, Institutional Sales (West), Cactus Communications, fügte hinzu, „Das Forschungsökosystem befindet sich an einem Wendepunkt, an dem die Synergie zwischen KI und menschlicher Intelligenz der Schlüssel zur Verbesserung der Qualität und Integrität der Wissenschaft ist. Förderer spielen bei dieser Transformation eine zentrale Rolle, und unsere Beteiligung spiegelt das Engagement von Editage wider, die globale Forschung durch Zusammenarbeit und Innovation voranzutreiben."

Prof. Dr. Eng. Agus Haryono, Deputy Chairman of Research and Innovation Facilitation, BRIN, kommentierte: „Bei BRIN setzen wir uns für den Aufbau eines starken Forschungsökosystems und internationaler Partnerschaften ein, die indonesische Forscher in die Lage versetzen, weltweit wirkungsvolle Arbeit zu leisten. Die Zusammenarbeit mit Editage hat Technologie, menschliches Fachwissen und eine gemeinsame Vision zusammengebracht, um den Fortschritt des Landes in Richtung innovationsgetriebenes Wachstum zu beschleunigen. Durch die Nutzung der kombinierten Kraft von KI und menschlichem Fachwissen machen wir einen bedeutenden Schritt zur Förderung der offenen Wissenschaft und zur Verbesserung der Forschungsergebnisse Indonesiens und ihrer Auswirkungen auf die Gesellschaft."

