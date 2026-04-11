emagine توسّع بصمتها الأوروبية عبر الاستحواذ على العمليات الاستشارية الإقليمية لشركة Gentis

الصفقة تعزز قدرات التنفيذ لدى emagine وتتيح الوصول إلى الكفاءات عالية الجودة في جميع أنحاء المنطقة

كوبنهاجن، الدنمارك، 10 أبريل 2026 /PRNewswire/ -- تعلن emagine اليوم عن استحواذها على العمليات الاستشارية لشركة Gentis في بلجيكا ولوكسمبورغ وفرنسا، مما يوسّع وجودها الأوروبي ليشمل بلجيكا ولوكسمبورغ، ويعزز في الوقت ذاته حضورها في فرنسا.

تُعدّ Gentis شركة استشارية تأسست في بلجيكا، وتتمتع بسجل حافل يمتد خمسة عشر عامًا في بناء منصة متوسعة متعددة الدول تغطي بلجيكا ولوكسمبورغ وفرنسا. يضم النشاط المستحوَذ عليه أكثر من 270 مستشارًا مكلَّفين بمهام لدى عملاء تربطهم بالشركة علاقات طويلة الأمد في هذه الأسواق، ويمثل العمليات الاستشارية لشركة Gentis. كما يتيح هذا الاستحواذ لشركة emagine وصولًا فوريًا إلى فرق محلية راسخة، وقدرات تنفيذية متعمقة، وحضور إقليمي راسخ.

إلى جانب التوسع الجغرافي، تتيح هذه الصفقة تقديم الخدمات القريبة والبعيدة لقاعدة العملاء الحالية في بلدان جديدة.

صرح أندرس غرات، الرئيس التنفيذي لشركة emagine، قائلاً: «الهدف من هذه الخطوة هو تحسين طريقة خدمتنا لعملائنا مع توسيع بصمتنا الأوروبية بشكل ملموس. إذ تتيح لنا الوصول بصورة أسرع إلى الكفاءات عالية الجودة، وتضمن تنفيذًا أكثر اتساقًا. نحن متحمسون للعمل في هذه الأسواق الجديدة والوفاء بالتزاماتنا تجاه العملاء منذ اليوم الأول، من خلال الجمع بين الخبرة المحلية القوية وأساليب مدعومة بالتكنولوجيا لمطابقة المواهب مع الطلب. يسعدنا كثيرًا أن نرحب بفريق Gentis في emagine».

من جانبها، قالت ستيفاني رينيرز، المؤسِسة المشاركة والرئيسة التنفيذية لمجموعة Gentis: «لم يكن سر نجاح Gentis الأداءَ التجاري وحده، بل طريقة عملنا التي ارتكزت على الثقة والمباشرة والاهتمام الحقيقي بأفراد فريقنا. حين درسنا emagine، لم تبرز المواءمة الاستراتيجية فحسب، بل برزت المواءمة الثقافية أيضًا. فالنهج الإسكندنافي في القيادة، القائم على المساواة والانفتاح والعلاقات القوية، ليس مجرد شعار نرفعه دون اقتناع، بل هو الأساس الذي حاولنا بناء شركتنا عليه. نحن على ثقة بأن ما نسلّمه اليوم سيكون في أيدٍ أمينة».

