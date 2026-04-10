emagine élargit sa présence en Europe avec l'acquisition des activités régionales de conseil de Gentis

La transaction renforce les capacités de livraison d'emagine et l'accès à de grands talents dans toute la région.

COPENHAGUE, Danemark, 10 avril 2026 /PRNewswire/ -- emagine annonce aujourd'hui l'acquisition des activités de conseil de Gentis en Belgique, au Luxembourg et en France, étendant ainsi sa présence européenne à la Belgique et au Luxembourg tout en renforçant sa présence en France.

Gentis est une société de conseil fondée en Belgique, possédant 15 ans d'expérience dans la mise en place d'une plateforme multi-pays à grande échelle en Belgique, au Luxembourg et en France. Soutenue par plus de 270 consultants déployés pour des missions auprès de clients de longue date dans ces marchés, l'entreprise acquise représente les activités de conseil de Gentis. Cette acquisition permet également à emagine d'accéder immédiatement à des équipes locales bien établies, à des capacités de livraison importante et à une forte présence régionale.

Outre l'expansion géographique, cette transaction permet d'offrir des services de proximité et éloignés à une clientèle existante dans de nouveaux pays.

« Nous voulons améliorer la manière dont nous servons nos clients tout en élargissant considérablement notre présence en Europe », a déclaré Anders Gratte, PDG d'emagine. « Cette acquisition nous permet d'accéder plus rapidement à des talents de grande qualité et à proposer des services plus cohérents. Nous sommes enthousiastes à l'idée de nous implanter dans ces nouveaux marchés et de répondre aux besoins de nos clients dès le premier jour, en associant une solide expertise locale à des moyens technologiques plus efficaces pour faire correspondre les talents à la demande. Nous sommes très heureux d'accueillir l'équipe de Gentis au sein d'emagine. »

« Ce qui a fait la réussite de Gentis, ce n'est pas seulement la performance commerciale, c'est la façon dont nous fonctionnons : avec confiance, avec franchise et avec une véritable attention pour les employés de notre entreprise », a déclaré Stéphanie Reniers, cofondatrice et PDG du groupe Gentis. « Lorsque nous avons examiné le site d'emagine, nous avons été impressionnés non seulement par seulement l'adéquation stratégique, mais aussi par l'adéquation culturelle. L'approche nordique du leadership, basée sur l'égalité, l'ouverture et des relations solides, n'est pas une revendication que nous prenons à la légère. C'est le socle que nous avons essayé de construire nous-mêmes. Nous sommes convaincus que ce que nous transmettons est entre de bonnes mains. »

Contact médias :

Andrew Green

[email protected]