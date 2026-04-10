emagine amplía su presencia europea con la adquisición de las operaciones de consultoría regional de Gentis

Esta transacción fortalece las capacidades de entrega de emagine y su acceso a talento de alta calidad en toda la región

COPENHAGUE, Dinamarca, 10 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- emagine anuncia hoy la adquisición de las operaciones de consultoría de Gentis en Bélgica, Luxemburgo y Francia, ampliando así su presencia europea para incluir Bélgica y Luxemburgo, al tiempo que refuerza su presencia en Francia.

Gentis es una consultora fundada en Bélgica con 15 años de experiencia en la creación de una plataforma escalable y multinacional en Bélgica, Luxemburgo y Francia. Con el respaldo de más de 270 consultores desplegados en proyectos con relaciones de larga data con clientes en estos mercados, la empresa adquirida representa las operaciones de consultoría de Gentis. Además, proporciona a emagine acceso inmediato a equipos locales consolidados, una sólida capacidad de ejecución y una presencia regional bien establecida.

Además de la expansión geográfica, esta transacción permite ofrecer servicios tanto cercanos como lejanos a una base de clientes existente en nuevos países.

"Se trata de mejorar la forma en que atendemos a nuestros clientes, al tiempo que ampliamos significativamente nuestra presencia en Europa", declaró Anders Gratte, consejero delegado de emagine. "Nos permite un acceso más rápido a talento de alta calidad y una entrega más consistente. Estamos entusiasmados por operar en estos nuevos mercados y proporcionar un servicio excepcional a nuestros clientes desde el primer día, combinando una sólida experiencia local con métodos más eficientes y tecnológicos para conectar el talento con la demanda. Nos complace dar la bienvenida al equipo de Gentis a emagine".

"El éxito de Gentis nunca se debió únicamente a su desempeño comercial, sino a nuestra forma de operar: con confianza, transparencia y un genuino interés por las personas que forman parte de nuestra empresa", afirmó Stéphanie Reniers, cofundadora y consejera delegada de Gentis Group. "Cuando analizamos emagine, lo que destacó no fue solo la afinidad estratégica, sino también la cultural. Nos tomamos muy en serio el enfoque nórdico del liderazgo, basado en la igualdad, la transparencia y las relaciones sólidas. Es la base que hemos intentado construir nosotros mismos. Confiamos en que lo que les entregamos estará bien cuidado".

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