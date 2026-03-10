emagine تستكمل استحواذها على Waada The Movement، بما يعزز قدراتها العالمية في الاستشارات والتنفيذ

كوبنهاغن، الدنمارك, 10 مارس / آذار 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت emagine اليوم استكمال استحواذها على Waada The Movement، في خطوة تمثل المرحلة التالية في توسيع نطاق أعمالها الاستشارية الدولية في مجالي التكنولوجيا وتحول الأعمال.

وتضم Waada كلاً من Prowareness، وهي جهة استشارية في مجال التحول يقودها خبراء مخضرمون، وDevOn، وهي مؤسسة متخصصة في الهندسة والتنفيذ التقني عالي المستوى. ومع إتمام الصفقة، دُمجت هاتان القدرتان بالكامل ضمن نموذج التشغيل العالمي الموحد لـ emagine.

ويعزز هذا الاستحواذ تركيز emagine على برامج التحول المعقدة والواسعة النطاق، حيث يجب أن يتكامل التوجيه الاستراتيجي والتنفيذ التقني بسلاسة تامة. ويأتي ذلك في وقت تولي فيه المؤسسات أهمية متزايدة لسرعة التنفيذ، والمساءلة الواضحة، والنتائج القابلة للقياس.

وقال Anders Gratte، الرئيس التنفيذي لشركة emagine: "يستثمر عملاؤنا بكثافة في التحول، ويتوقعون نتائج ملموسة. إنهم يريدون تقليص عدد مرات انتقال المسؤولية بين الفرق، ومساءلة أوضح، وانتقالًا أسرع من الاستراتيجية إلى حلول مطبقة على أرض الواقع ونتائج أفضل. وتعزز هذه الصفقة قدرتنا على تنفيذ البرامج المعقدة بانضباط وأثر واضح. كما ترسخ نموذجًا يقوم على خبرات رفيعة في مختلف فرقنا، وشراكة وثيقة مع العملاء، وتنفيذ منضبط على نطاق واسع".

وعقب استكمال التكامل، ترفع emagine طاقتها الهندسية في الهند إلى ثلاثة أضعاف، مع مواصلة العمل بنهجها الذي يقوده ممارسون ذوو خبرة عملية. ويتعامل العملاء مباشرة مع مهنيين متمرسين عبر مهام الاستشارات والتنفيذ، بدعم من إطار تشغيلي عالمي متكامل.

وقال Vikram Kapoor، الرئيس التنفيذي لشركة Waada: "يمثل الانضمام إلى emagine محطة مهمة لفرقنا وعملائنا. وبصفتنا جزءًا من شبكة دولية أوسع، بات بإمكاننا توظيف خبراتنا الاستشارية والهندسية في نطاق أوسع من البرامج العالمية المعقدة. وسيستفيد عملاؤنا من حجم أكبر، وتنسيق أعمق، والقدرة على التنفيذ بالانضباط نفسه والمعايير العالية نفسها".

