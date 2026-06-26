Envision Energy تبرم اتفاقية معSOLA Group وWBHO لتطوير نظام تخزين طاقة بالبطاريات بسعة 660 ميغاواط/ساعة لأحد أكبر مشاريع الطاقة الخاصة في جنوب إفريقيا

كيب تاون، جنوب إفريقيا، 26 يونيو 2026 / PRNewswire / أعلنت "إنفيجن إنرجي" (Envision Energy)، وهي الشركة الرائدة عالمياً في مجال التقنيات الخضراء، عن إبرام اتفاقية جديدة مع كلّ منSola Group و WBHO لتوريد نظام تخزين للطاقة بالبطاريات (BESS) بسعة 660 ميغاواط/ساعة لمشروع منشأة Naos -1 الرائد. يعدّ Naos-1 أكبر مبادرة متعاقد عليها من القطاع الخاص لتوليد الطاقة المتجددة الهجينة تحقق الإغلاق المالي في إفريقيا الجنوبية، وتسلّط الضوء على جهود البلاد الحثيثة لتحقيق التحوّل نحو أنظمة للطاقة تتميز بكونها أكثر مرونة، ومعتمدة على تنافسية السوق ومنخفضة الانبعاثات الكربونية. هذا وتشكّل الاتفاقية محطة بارزة في مسيرة التوسّع التي تقودها "إنفيجن إنرجي" (Envision Energy) في القارة الإفريقية، وتعزز التزامها بالمساهمة في تسريع التحوّل نحو استخدام الطاقة المتجددة في المنطقة من خلال اعتماد منظومة متكاملة من حلول الطاقة المتجددة.

تقع منشأة Naos-1 بالقرب من بلدة فيليونسكرون (Viljoenskroon) بإقليم فري ستيت (Free State) في جنوب أفريقيا، وتضم محطة طاقة شمسية كهروضوئية بقدرة 300 ميجاوات ونظام تخزين طاقة بالبطاريات بسعة 660 ميجاواط/ساعة لتزويد كبرى الشركات الخاصة في البلاد بطاقة متجددة وموثوقة وقابلة للتوزيع. صُمّم المشروع لنقل الكهرباء عبر الشبكة الوطنية، ويتيح توريد الطاقة الكهربائية النظيفة المنتجة في الموقع إلى المستهلكين في جميع أنحاء البلاد. وبفضل الجمع بين توليد قدرات الطاقة الشمسية وتقنيات تخزين الطاقة بالبطاريات، تساهم منشأة Naos-1 بمعالجة التحديات التي قد تنجم عن انقطاع الطاقة المتجددة وتعزّز استقرار الشبكة.

استناداً إلى خبراتها المتكاملة رأسياً في مجال أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات (BESS)، والتي تغطي كامل سلسلة القيمة، ستعمل "إنفيجن إنرجي" (Envision Energy) على تقديم الدعم الفني الكامل للمشروع، بما يشمل تصميم وتصنيع وتشغيل وصيانة نظام تخزين الطاقة. كما ستستفيد "إنفيجن إنرجي" (Envision Energy) من تقنيات البطاريات المتقدمة ونظام إدارة الطاقة القائم على الذكاء الاصطناعي لدعم التحسين الذكي لأنظمة الطاقة وضمان التشغيل الآمن والموثوق والفعال طوال دورة حياة المشروع. علاوة على ذلك، ستوفر اتفاقية الخدمة طويلة الأجل (LTSA) لمدة 25 عاماً والموقّعة بين شركتي "إنفيجن" (Envision) وSOLA Group إطاراً متكاملاً لدعم استمرارية تشغيل المشروع وصيانته، ما يضمن التطوير المستمر لمنظومة إنتاج الطاقة المتجددة في جنوب إفريقيا.

وفي هذا السياق، قال جون لي، المدير العام لأسواق الشرق الأوسط وإفريقيا في شركة "إنفيجن إنرجي" (Envision Energy): "تبرهن منشأة Naos-1 كيف يمكن لحلول الطاقة المتجددة المتكاملة مع أنظمة تخزين الطاقة أن تعيد تعريف أنظمة الطاقة المستقبلية، إذ أنها لا تكتفي بتوفير الطاقة النظيفة فحسب، بل تضمن أيضاً موثوقية الشبكة ومرونتها، فضلاً عن خلق القيمة الاقتصادية على نطاق واسع." وأضاف: "تفخر 'إنفيجن' (Envision) بدعم هذا المشروع النوعي، وبالتعاون مع الشركاء الرائدين لتسريع وتيرة التحول نحو مستقبل طاقة أكثر استدامة في جنوب إفريقيا والأسواق الناشئة حول العالم."

من جانبه، قال إيان برجر، المدير الإداري لشركة SOLA Build ضمن SOLA Group: "تبحث الشركات في جميع أنحاء جنوب إفريقيا وخارجها عن حلول مبتكرة في مجال الطاقة، تتيح تحقيق التوازن بين الاستدامة والموثوقية والفعالية من حيث التكلفة. تجسّد منشأة Naos-1 جيلاً جديداً من البنية التحتية للطاقة، يتميز بالمرونة وقابلية التوسّع، ويتماشى في الوقت عينه مع احتياجات أسواق الطاقة الحديثة." وأضاف: "سيتيح لنا التعاون مع شركاء متمرّسين في مجال التكنولوجيا مثل 'إنفيجن إنرجي' (Envision Energy)، تمهيد الطريق نحو مسارات جديدة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في قطاع الطاقة، ودعم الجهود لتطوير نظام طاقة أكثر مرونة ومهيأ لتلبية متطلبات المستقبل."