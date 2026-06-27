Envision Energy s'associe à SOLA Group et WBHO pour la mise en place d'un système de stockage d'énergie par batterie (SSEB) de 660 MWh dans le cadre d'un projet d'énergie électrique privé d'envergure en Afrique du Sud

LE CAP, Afrique du Sud, 27 juin 2026 /PRNewswire/ -- Envision Energy, leader mondial des technologies vertes, a signé un contrat de fourniture d'un système de stockage d'énergie par batterie (BESS) d'une capacité de 660 MWh avec le groupe SOLA et WBHO dans le cadre du projet phare Naos-1. Présenté comme le plus grand projet d'énergie renouvelable hybride sous contrat privé à avoir abouti à un accord de financement en Afrique du Sud, Naos-1 met en valeur la volonté de transition du pays vers des systèmes électriques plus flexibles, axés sur le marché et à faibles émissions de carbone. Cet accord marque également une étape décisive du développement d'Envision Energy en Afrique, renforçant ainsi sa volonté de faire progresser la transition énergétique de la région grâce à des solutions intégrées en matière d'énergies renouvelables.

Situé près de Viljoenskroon, dans la province de l'État libre en Afrique du Sud, le site Naos-1 associe une production photovoltaïque de 300 MW à un système de stockage par batterie d'une capacité de 660 MWh, afin de fournir une énergie renouvelable fiable et commandée à de grandes entreprises privées. Conçu pour assurer le transport d'électricité sur tout le réseau national, ce projet permet de fournir de l'électricité verte produite au même endroit à des acheteurs dans tout le pays. En associant l'énergie solaire à un système de stockage, Naos-1 répond aux défis posés par le caractère intermittent des énergies renouvelables et renforce la stabilité du réseau.

S'appuyant sur son expertise en matière de système de stockage d'énergie par batterie (SSEB), intégré sur toute la chaîne de valeur, Envision Energy apportera un soutien technique complet au projet, couvrant la conception, la fabrication, l'exploitation et la maintenance du système de stockage d'énergie. S'appuyant sur une technologie de batterie de pointe et un système énergétique basé sur l'intelligence artificielle, la solution d'Envision permettra une optimisation intelligente et garantira des performances sûres, efficaces et fiables tout au long du cycle de vie du projet. Un contrat de services à long terme (LTSA) d'une durée de 25 ans conclu entre Envision et SOLA Group permettra de soutenir davantage l'exploitation et la maintenance continues du projet, contribuant ainsi au développement continu de l'écosystème des énergies renouvelables en Afrique du Sud.

John Lee, Directeur général des marchés Moyen-Orient et Afrique chez Envision Energy, a déclaré : « Naos-1 est le parfait exemple de solution intégrée associant énergies renouvelables et stockage pouvant redéfinir les systèmes énergétiques de demain, en proposant non seulement une énergie verte, mais aussi fiabilité, flexibilité et valeur économique à grande échelle. Envision est fière de soutenir ce projet historique et de collaborer avec des partenaires de premier plan, afin d'accélérer la transition vers un avenir énergétique plus durable en Afrique du Sud et sur l'ensemble des marchés émergents. »

« En Afrique du Sud et au-delà, les entreprises sont à la recherche de solutions énergétiques alliant durabilité, fiabilité et rentabilité », a déclaré Ian Burger, Directeur général de SOLA Build au sein du groupe SOLA. « Naos-1 incarne une nouvelle génération d'infrastructures énergétiques, à la fois flexibles, évolutives et adaptées aux besoins des marchés de l'électricité d'aujourd'hui. » « Grâce à notre collaboration avec des partenaires technologiques de premier plan tels qu'Envision Energy, nous contribuons à ouvrir de nouvelles voies pour la participation du secteur privé et à faire progresser le développement d'un système énergétique plus résilient et mieux préparé pour l'avenir. »