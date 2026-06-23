Envision Energy تعزِّز حضورها في أفريقيا بافتتاح مكتبها الجديد في جنوب أفريقيا

كيب تاون، جنوب أفريقيا، 23 يونيو 2026 /PRNewswire/ -- افتتحت شركة Envision Energy، الرائدة عالميًا في مجال التقنيات الخضراء، رسميًا مكتبها الجديد في مدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا، في خطوة تمثل محطة بارزة في التزام الشركة طويل الأمد بدعم طموحات جنوب أفريقيا في التحول نحو الطاقة المستدامة، وتسريع نشر حلول الطاقة المتجددة في مختلف أنحاء القارة الأفريقية.

وشهد حفل الافتتاح حضورًا واسعًا ضم ممثلين عن الجهات الحكومية، وقادة القطاع، والعملاء، والشركاء، إلى جانب نخبة من أصحاب المصلحة من مختلف أنحاء قطاع الطاقة. وتضمن الحفل كلمات ألقاها Kane Xu، نائب الرئيس الأول لشركة Envision Energy، كما شهد مراسم قص الشريط الرسمية إيذانًا بافتتاح المكتب الجديد، والتي ترأسها الدكتور Kgosientsho Ramokgopa، وزير الكهرباء والطاقة في جنوب أفريقيا.

وسيكون مكتب كيب تاون بمثابة المركز الإقليمي لشركة Envision Energy في منطقة الجنوب الأفريقي، حيث سيدعم التوسع المتنامي لأنشطة الشركة في مجالات طاقة الرياح، وأنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات (BESS)، والحلول المتكاملة للطاقة المتجددة.

وقال Kane Xu، نائب الرئيس الأول لشركة Envision Energy: "يمثل افتتاح مكتبنا في جنوب أفريقيا محطةً مهمة في مسيرة Envision Energy وتوسعها عبر القارة الأفريقية". "تُعد جنوب أفريقيا سوقًا محورية في مسيرة التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة، ونحن ملتزمون بأن نكون شريكًا استراتيجيًا طويل الأمد في دعم طموحات البلاد في مجالي الطاقة المتجددة وتخزين الطاقة. ومن خلال تعزيز حضورنا المحلي، وبناء شراكات استراتيجية فاعلة، وتوظيف أحدث التقنيات العالمية، نتطلع إلى الإسهام في بناء مستقبلٍ للطاقة يتسم بقدر أكبر من المرونة والاستدامة والجدوى الاقتصادية".

رحّب الوزير بالحضور المتنامي لشركة Envision Energy في جنوب أفريقيا، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون والشراكة بين مختلف الأطراف المعنية لدفع جهود تحقيق أهداف الطاقة في البلاد.

قال الدكتور Kgosientsho Ramokgopa، وزير الكهرباء والطاقة: "إن إنشاء مكتب Envision Energy في كيب تاون يعكس الثقة في مستقبل قطاع الطاقة في جنوب أفريقيا. نتطلع إلى مواصلة التعاون في تعزيز أمن الطاقة وخلق فرص طويلة الأمد للنمو المستدام".

ويأتي هذا الافتتاح في إطار استمرار شركة Envision Energy في توسيع حضورها عبر القارة الأفريقية، حيث تدعم تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة واسعة النطاق وأنظمة تخزين الطاقة، بما يسهم في تعزيز استقرار الشبكات الكهربائية، وتوسيع نطاق الوصول إلى الطاقة، وتسريع تحقيق أهداف خفض الانبعاثات الكربونية. ويمثّل مكتب كيب تاون الجديد خطوة إضافية تعزِّز قدرة شركة Envision Energy على خدمة العملاء والشركاء في جنوب أفريقيا ومختلف أنحاء القارة الأفريقية، إلى جانب دوره في دعم تنمية الكفاءات المحلية، وتعزيز تبادل المعرفة، والمساهمة في دفع عجلة النمو المستدام طويل الأمد في قطاع الطاقة.