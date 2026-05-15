Envision Energy وMenderes Tekstil تعززان التحالف الاستراتيجي لتسريع انتقال الطاقة في تركيا من خلال مشروع الرياح في قرية بيجينديك بطاقة 120 ميغاواط

أنقرة ، تركيا, 15 مايو / أيار 2026 /PRNewswire/ -- تعاونت شركة "إنفجن إنرجي" (Envision Energy)، الشركة الرائدة عالميًا في مجال التكنولوجيا الخضراء ، مع شركة "مندريس تسكتيل" (Menderes Tekstil)، شركة تابعة لمجموعة "أكتشا" (Akca Holding) وواحدة من أبرز المستثمرين في قطاعات النسيج، وفحص المركبات، والأغذية، والطاقة في مشروع طاقة الرياح في قرية بيجينديك بقدرة 120 ميغاواط في مقاطعة أدرنة في تركيا. وقعت الشركتان أيضًا اتفاقية تعاون استراتيجي في حدث (Envision Tech Day) الذي عُقِد جنبًا إلى جنب مع "مؤتمر طاقة الرياح التركي"، مما رفع علاقتهما من التعاون القائم على المشروعات إلى شراكة استراتيجية طويلة الأجل.

باعتبارها واحدة من مشاريع "إنفجن" الرائدة في البلاد ، يُظهر مشروع بيجينديك كيف يمكن لخبرة التكنولوجيا النظيفة العالمية والقيادة الصناعية المحلية أن تعملان معًا لتسريع انتقال الصناعات التقليدية ، مع تعزيز التزام "إنفجن" على المدى الطويل بتطوير الطاقة المتجددة في تركيا وطموحات صافي الصفر الأوسع نطاقًا.

يضم مشروع بيجينديك 15 وحدة من توربينات الرياح من نوع (EN-182/8.0) ميغاواط من "إنفجن إنرجي"، ومن المتوقع أن يولد حوالي 360 مليون كيلوواط/ساعة من الكهرباء النظيفة سنويًا ويقلل من انبعاثات الكربون بحوالي 225،000 طن سنويًا. باعتباره مشروعًا رئيسيًا للطاقة المتجددة في تركيا ، سيساهم مشروع بيجينديك بقدرة كبيرة للطاقة النظيفة في الشبكة الوطنية وسيدعم أهداف إزالة الكربون في البلاد.

في إطار التعاون ، ستقدم "إنفجن إنرجي" تقنية توربينات الرياح المتقدمة وخدمات دورة الحياة المتكاملة ، مما يسلط الضوء على قدراتها الشاملة في مجال تصنيع المعدات، وتسليم المشاريع ودعم الخدمات. كما تضع الاتفاقية ترتيبًا طويل الأجل للعمليات والصيانة لمدة 15 عامًا ، مما يؤكد قدرة "إنفجن إنرجي" على ضمان موثوقية المشروعات، وتقديم الأداء الأمثل وخلق القيمة المستدامة طوال دورة حياة الأصول.

قال "كين شو" ، نائب الرئيس الأول لشركة "إنفجن إنرجي": "يُظهر مشروع بيجينديك كيف يمكن لمشاريع الطاقة المتجددة أن تخلق خلق قيمة طويلة الأجل تتجاوز نمو القدرة". وأضاف قائلاً: "باستغلال منصة "إنفجن إنرجي" الكبيرة بمستوى الميغاواط مع قدرات دورة الحياة الكاملة ، نحن فخورون بتعميق شراكتنا مع "مندريس تسكتيل" لتطوير مشروع مرجعي يدمج القيمة الاقتصادية، والموثوقية التشغيلية، وتأثير الاستدامة. نسعى معًا إلى المساهمة في انتقال الطاقة في تركيا وخلق نظام طاقة مستقبلي أكثر مرونة."

وأضاف "عثمان أكتشا"، عضو مجلس إدارة "مندريس تسكتيل": "يشير مشروع بيجينديك إلى خطوة مهمة في رحلة "مندريس" للاستثمار في الطاقة النظيفة والاستدامة. تمنحنا نقاط القوة المثبتة لشركة "إنفجن إنرجي" في مجال التكنولوجيا، والمنتجات، والخدمات ثقة قوية في أداء المشروع وموثوقيته على المدى الطويل. نتطلع إلى تعميق تعاوننا واستكشاف المزيد من الفرص في تطوير الطاقة الخضراء معًا."

